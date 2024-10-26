謝祖武超狠！評帥兒謝展榮「只給61分」 撂重話揭關鍵

〔記者邱奕欽／台北報導〕21歲謝展榮繼承父親謝祖武衣缽，憑藉《有生之年》擒下第59屆金鐘獎戲劇類「戲劇節目最具潛力新人獎 」。不過，即使謝展榮最終擊敗眾多強敵獲獎，謝祖武嚴父的態度依舊，更撂下重話：「我覺得如果及格是60分的話，我覺得至少也有61分」，評語雖狠卻也點出背後關鍵。

謝祖武（左）點評兒子謝展榮的演技，給出61分。（組合照，翻攝自臉書）

謝展榮以《有生之年》叩關本屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎 」，首次演出就順利入圍，更一舉敲響金鐘鍍金，繳出漂亮的成績單。不過，謝祖武的態度就像個嚴父，在相隔一週後才公開給予謝展榮肯定，「恭喜《有生之年》榮獲六項大獎，真的是實至名歸，我也覺得與有榮焉。」

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此外，謝祖武近日釋出金鐘獎前的受訪片段，並對謝展榮的表現嚴格給出評分，「我覺得如果及格是60分的話，我覺得至少也有61分。」謝祖武認為關鍵在演員應要求進步，且畢竟是剛出道演戲，不能覺得自己是99、98的高分，因此撂下重話：「那比及格多1分已經很好，這樣才會有進步的空間。」

父親給出評語後，謝展榮的自評相當謙虛，「我應該也差不多是60，可能59吧，勉強啦！有的時候我覺得沒有很清楚傳達導演想講的東西，我就會回去反思一下，到底怎麼樣才能做得更好。」謝展榮也同意父親的觀點，並坦言：「永遠都有進步的空間，我覺得我離及格還有一點距離。」

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