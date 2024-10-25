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《最後14堂星期二的課》演出13年！金士傑、卜學亮曝「暫別舞台最終巡演」日期

金士傑（右）、卜學亮合作的經典劇《最後14堂星期二的課》已演出13年。（果陀劇場提供）金士傑（右）、卜學亮合作的經典劇《最後14堂星期二的課》已演出13年。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕果陀劇場近日推出3齣經典好戲，除了謝東霖漫畫改編的音樂劇《我在詐騙公司上班》榮獲第15屆金漫獎「跨域應用」獎，成為首部漫改劇場作品獲此殊榮，開創劇場新紀元，還有金士傑、卜學亮合作的經典劇《最後14堂星期二的課》，即將於11月正式宣佈啟動「暫別舞台最終巡迴」，另外曾國城、唐從聖主演的冒險喜劇《冒牌天使》迎來十週年，也讓人期待。

音樂劇《我在詐騙公司上班》榮獲第15屆金漫獎「跨域應用」獎，成為首部漫改劇場作品獲此殊榮。（果陀劇場提供）音樂劇《我在詐騙公司上班》榮獲第15屆金漫獎「跨域應用」獎，成為首部漫改劇場作品獲此殊榮。（果陀劇場提供）

金士傑和卜學亮演出《最後14堂星期二的課》已13年，金士傑一開始覺得這齣戲是個單純的小品，用小題小作的方式切入，沒想到演出後一場接一場，像是小兵立大功，有種喜出望外的感覺。卜學亮指出當初決定接本時其實有猶豫，幸虧接演這個劇本，得到很多啟發，也解開一些過去的結，明白原諒別人也是原諒自己，就如同戲中的角色「米奇」一樣。

楊千霈（左起）、曾國城、唐從聖和陳大天主演的冒險喜劇《冒牌天使》迎來十週年。（果陀劇場提供）楊千霈（左起）、曾國城、唐從聖和陳大天主演的冒險喜劇《冒牌天使》迎來十週年。（果陀劇場提供）

《冒牌天使》由曾國城、唐從聖等主演，帶領觀眾展開一場奇幻荒誕的自由冒險之旅。劇情故事從兩個囚犯越獄逃亡拉開序幕，導演梁志民提到這齣戲不是講宗教，不管是什麼信仰的人，都可以在其中找到共鳴，「劇中有句台詞『相信，就會有奇蹟！』我們難免在生活裡遇到挫折或困頓，如果能夠從舞台人物跟故事獲得啟示，甚至是安慰的力量，這一切就有了價值」。

加演場次與票務資訊請洽果陀劇場官網以及OpenTix售票網。

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