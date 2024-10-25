恭喜！趙正平再婚宣布當爸 曬寶寶超音波照「快生了」

趙正平宣布當爸爸。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「趙哥」趙正平自幕後轉戰幕前，憑藉直率又好笑的反應在節目《康熙來了》走紅，2021年無預警宣布結束6年婚姻後，2年前再霸氣認愛小22歲的空姐女友。沒想到，趙正平今（25日）爆喜訊曬出超音波照，宣布成為新手爸爸樂喊：「快生惹！」

56歲趙正平今年8月證實已登記結婚，稍早發文公布喜訊：「這孩子的到來對我們而言是無法言喻的恩典，但我們滿懷感恩，因為這一切都蒙受祝福。我們將以感恩的心陪伴這孩子成長，無論面對什麼挑戰，我們會互相彼此扶持。」他透露寶寶性別是男生，並開心直喊：「快生惹！」

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趙正平臉書全文：

謝上帝賜予我們這份生命的禮物，詩篇127:3「兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。」

這孩子的到來對我們而言是無法言喻的恩典，但我們滿懷感恩，因為這一切都蒙受祝福。我們將以感恩的心陪伴這孩子成長，無論面對什麼挑戰，我們會互相彼此扶持。

約書亞記24:15「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」我們願以這份感恩的心回應上帝的恩賜，讓這孩子在愛與關懷中茁壯成長，成為充滿智慧與愛神的人。

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