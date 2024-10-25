w-inds.現學16蹲明晚獻粉絲！被拱邊跳邊秀撩妹金句

日本天團w-inds.的橘慶太（右）和千葉涼平現學了當紅的「16蹲」舞蹈，直說考慮在舞台上表演。（G-MUSIC提供）

〔記者許世穎／台北報導〕日本天團w-inds.明（26）晚7點將在台北國際會議中心開唱，橘慶太、千葉涼平今（25）先受訪，除了現學「16蹲」舞蹈，笑說明晚演出時可以秀給粉絲看，更學了最近撩妹金句「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」，更被拱邊跳邊講。

w-inds.新巡演充滿懷舊感，被問到身上有沒有帶了很久的懷舊物，千葉涼平有有一套紅色運動服穿了很久，「是去東京學舞的時候媽媽買的，現在已經讓它引退了」橘慶太則透露自己有一雙排練時一定要穿的拖鞋，「我只要穿上去就有『啊！今天要開演唱會了』的感覺，不然心情就會很不對。」

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日本天團w-inds.明晚在台開唱，橘慶太（右）和千葉涼平今先接受訪問。（G-MUSIC 提供）

橘慶太說有一次造型師受不了，擅自幫他換了一雙新的，「我穿了覺得很不行，幸好他沒有把舊的丟掉，結果就請造型師修補，至今已經穿了20年以上！」更說「我明天排練也會穿喔！」

由於話題一直圍繞在橘慶太的拖鞋，他直說：「關於拖鞋我想說最後一句，想呼籲一下，有沒有人可以送給我超越它的拖鞋！」聽到這樣喊話有可能會在台灣接到代言，他當場笑說很期待「而且我可以穿20年喔！」

相較去年的巡迴完全沒有唱舊歌，這次的「Nostalgia」巡演w-inds.將從出道曲開始一網打盡歷年金曲，是否有現在已經跳不動的歌？橘慶太說每一首歌都非常的辛苦，「這次要重現當時的歌曲，像是《Night Fly》，我們找了自己當初的影片來練習，還跟舞者分小隊，然後慢慢把歌組起來」，說著還自嘲：「我都挑簡單的來做！」

日本天團w-inds.的橘慶太（右）和千葉涼平今先接受訪問。（G-MUSIC提供）

不少台灣粉絲回味起w-inds.以前的歌曲，稱他們為「初戀團」，兩人好奇直呼「這是第一次聽說耶！」橘慶太更表示下一次會做一個寫著「初戀就是w-inds.」的旗子。

提到出道23年如何保持活力與魅力，橘慶太先是笑言「穿同一雙拖鞋！」接著兩人感性表示是保持初心，「我們一直都很堅持做自己要的音樂、一直有自己的想法，至於外表的部分，大概就是大家的稱讚讓我們有更正面的心情。」

橘慶太最後對粉絲表示：「我們第一次來台灣是2004年，很高興過了20年還能來開演唱會，會努力把早期歌曲帶給大家，希望大家會喜歡。」

千葉涼平則這次的演出會帶給大家很多非常非常珍惜的歌曲，「希望可以跟粉絲一起回憶起美好的回憶、感受現在的狀況。」w-inds. Live Tour 2024「Nostalgia」in Taipei 將於明晚（26日）7點在台北國際會議中心開唱。

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