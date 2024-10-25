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王少偉鬆口「在等許藍方告白」 親曝現況：相處很舒服

王少偉（左）表示現在跟許藍方的相處很舒服。（本報合成圖，翻攝自臉書）王少偉（左）表示現在跟許藍方的相處很舒服。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「最美性學博士」許藍方和藝人王少偉之間的緋聞外界始終霧裡看花，雙方雖然都坦承互有好感，但卻沒有正式成為男女朋友。近日王少偉上節目被問起感情事，喊面沒有迴避問題，「我就等她跟我告白，她不讓我告白，那就等她來跟我告白」。

王少偉在節目上侃侃而談自己的感情觀。（翻攝自YT）王少偉在節目上侃侃而談自己的感情觀。（翻攝自YT）

談到許藍方，王少偉認為她可能還在自我摸索，「她可能就覺得好像滿期待有一個愛情出現，但她又講說不能跟她告白」這樣聽起來兩人現階段的相處非常不穩定，但王少偉接著說：「我覺得我們現在目前相處的關係是非常舒服的」他解釋，現在對於愛情的想法跟以前不一樣，如果友情可以很舒服，就不會想衝動走入愛情。他擔心愛情如果結束，就等於失去一個很好的朋友。

「等到哪一天真的就是兩個人突然覺得互相在看彼此的時候，眼睛發亮，然後有那個粉紅色泡泡的時候，也恤那個就是對的時機」王少偉沒有受到現場來賓影響，只是笑笑說：「不然下一次請她也來現場」。

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