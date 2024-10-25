李洋奧運奪金後揮別羽壇 曝與王齊麟默契秘訣

〔記者侯家瑜／台北報導〕奧運金牌羽球男雙「麟洋」李洋與王齊麟，日前登上《TVBS看板人物》，接受主持人方念華專訪，分享創下奧運金牌羽球男雙二連霸紀錄的精彩旅程；王齊麟在訪談中感性回憶，從東京奧運到巴黎奧運，外界的質疑聲從未停止，讓他們始終不斷努力，想再用成績證明自己，「最後順利參加巴黎奧運，並且再次奪冠，這一路走來真的非常不容易。」李洋也深表認同，提到過程中頂住重重壓力非常艱辛，但在站上頒獎台的那一刻，「一切都值得了！」

李洋與王齊麟分享賽場上如何展現出完美的雙打默契，主打防守組織的李洋笑著透露，自己在場上的情緒較為穩定，經常用「碎碎念」的方式與王齊麟溝通，他打趣地說：「如果領導力是用碎碎念來形容的話，那我應該領導力蠻強的。」

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李洋（左）與王齊麟分享二連霸的精采故事。（TVBS提供）

而王齊麟則坦言自己常會因緊張陷入混亂，但李洋總是在關鍵時刻給予他重要提示，幫助他迅速找到清晰的方向，讓他能夠穩定發揮，主持人方念華聽了也不禁感嘆，從在一起組隊搭檔，到成為擁有革命情感的夥伴，這一路其實並不簡單，而能夠有這樣的夥伴「真的是人生很大的恩典跟幸福」。

隨著李洋退役，王齊麟將帶領學弟邱相榤組合參賽，回首這段羽球生涯，他感慨萬千，彷彿看到了年輕時的自己；王齊麟笑著說：「現在換我話變多了，可能學到了李洋的精髓，總是在場上不停地提醒學弟。」他在訪談最後特別祝福李洋，希望他能放鬆心情，好好享受未來生活，並期待李洋的經驗能傳承給下一代選手，讓他們在國際賽場上也能夠發光發熱。

李洋也回應祝福，希望王齊麟能更加重視自己，不再過度在意他人的眼光和情緒，並鼓勵他遵循自己的內心聲音，兩人深厚友誼可見一斑。

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