《海角七號》魏德聖拿「愛妻房產」貸款拍片 她心痛喊：好委屈

〔記者蕭方綺／台北報導〕卓文萱、洪都拉斯等人今出席音樂劇《海角七號：造夢者》，該劇改編自導演魏德聖的真實故事，包括拍電影《海角七號》時的秘辛，還有魏德聖太太拿名下房產抵押貸款，支持丈夫築夢的過程，卓文萱飾演魏德聖的太太，她坦言可以體會到對方心痛的感覺，「我在那一場戲必哭，自己好委屈。」

魏德聖。（記者王文麟攝）

魏德聖還自嘲：「當時我太太在簽抵押貸款書之前，可能也在離婚協議書前猶豫過。」他私底下問過有結婚的女性友人，沒有人敢替老公簽本票，「她們都會先簽離婚協議書吧。」但魏德聖的太太從沒提過離婚，他當時在墾丁拍《海角七號》，太太則在台北替他完成貸款手續。

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戲裡也演出魏德聖為了拍電影，不斷向朋友借錢、簽借據的橋段，魏德聖看了之後感觸很深，他提到拍《海角七號》時，一直欠工作人員薪水，給的伙食也不好，住的環境也差，他當時每天都夢到一樣的夢，「夢裡是天黑，工作人員都不願意把燈打開，只坐著不動，有幾次我會大喊『為何不開燈』，大聲到把自己嚇醒。」但他解釋現實生活中並沒有叫不動工作人員，只是因為沒錢發薪水，感到理虧。

卓文萱。（記者王文麟攝）

好在他靠著憨膽繼續追夢，後來《海角七號》也創下5.3億元票房紀錄，魏德聖笑說：「我欠工作團隊一年薪水，他們從沒有催過我錢，之後給工作人員雙倍薪水加上獎金報答。」

徐詣帆（左）、洪都拉斯。（記者王文麟攝）

此外，洪都拉斯戲裡飾演馬如龍，馬如龍遺孀沛小嵐曾來看過戲，認為他講台語口氣很有草根性，和馬如龍幾乎一模一樣，讓她看了很感動。音樂劇《海角七號》造夢者於本週五起，10/25至10/27在臺北國家戲劇院二度加演，連演四場；11/16至11/17則在臺中中山堂演出兩場，詳細購票資訊請至OPENTIX兩廳院文化生活。

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