59歲裘海正嫁給養豬大戶！復出遭酸老又肥 親揭往事劉文正投降了

〔記者陽昕翰／台北報導〕59歲的裘海正曾是玉女歌手，當年與伊能靜、方文琳組成「飛鷹三姝」出道，她近來因為發福的身材，遭網友狠酸變老又變肥，對此她並不在意，霸氣做出回應，近來更在演講時分享出道前的減肥往事！

裘海正復出演藝圈，近年開設Podcast主持節目。（翻攝臉書）

裘海正昨天在社群分享自己在演講時的片段，她分享出道前曾在模特兒公司受訓，面對一大票高挑纖瘦的模特兒，傻眼直說：「裡面全是牙籤、紙片人，飄來飄去在你面前。」

請繼續往下閱讀...

裘海正提到，當時被規定要貼著牆壁訓練儀態，「肩膀、腰、臀部要夾緊貼著，那些紙片人還可以貼著睡覺，真的是像壁紙一樣。」更無奈自嘲：「我是一直一直凸出來。」

裘海正就連中午進食要扒飯時，都感受到旁人的異樣眼光，彷彿是對她說「妳還敢吃啊」。

而經過了3個月的訓練，裘海正終於瘦了一公斤，恩師劉文正看了也認輸，跳出來緩頰說：「算了、算了、算了、算了，饒過她吧，她不是要當模特兒，是要當歌手。」接著她才如願組團出道。

而裘海正在1996年和嘉義養豬大戶馬文鴻結婚，婚後為了家庭淡出演藝圈，直到近年才復出舉辦演唱會，對於發福的身形被網友嘲笑，她並不在意，反倒感謝大家的關心，「許多的老朋友、新朋友、甚至剛好路過的甲乙丙，都浮出水面相挺，謝謝你們的肯定、支持與關愛。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法