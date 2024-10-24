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楊繡惠獻「人生第一次」！腿軟喊救命 驚恐過程曝

楊繡惠、籃籃與阿翔到日本出外景。（民視提供）楊繡惠、籃籃與阿翔到日本出外景。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，節目第一次來到日本，體驗千葉觀光特派員的工作，一開場籃籃、楊繡惠就在日本千葉車站興奮的手舞足蹈，二人失控的要衝去逛街、吃海鮮，讓阿翔險些要拉不住。

眾人前往世界最長懸掛式單軌電車，讓眾人直呼太神奇大開眼界，職人說要帶主持人前往「大家一秒上天堂一秒下地獄！」的地方，一聽到楊繡惠嚇的直說他不要去，到了後才發現這裡是千葉知名且風景絶美的「鋸山」，因為鋸山日本有名的低山，方便遊客爬上山，也有纜車可搭，風景優美不僅可以看到山景還可以看到東京灣，美景被形容的天堂一樣。

大家問那地獄呢? 職人先上請大家吃地獄料理，一看到黑漆漆的冰淇淋和剉冰，外觀真的很黑很地獄，讓大家困惑與好奇它的口感是不是也很地獄？沒想到卻是出奇的好吃，讓籃籃大為讚賞！要前往去真的「地獄」前，職人先帶大家去百尺觀音前拜拜，一見到刻在石壁上高30公尺高的百尺觀音，大家都被觀音像的宏偉和不可思議震撼到。

楊繡惠、籃籃與阿翔到日本出外景。（民視提供）楊繡惠、籃籃與阿翔到日本出外景。（民視提供）

虔訪的參拜後職人說其實這裡的地獄就是高聳且突出的懸崖，當地人稱「地獄窺視之石」的觀景台，要走上去需要相當的勇氣，懼高的楊繡惠是看到花容失色瞬間腿軟，但抽籤偏偏又抽到她要上去，只見她裝肚子痛和臉色發青的招式都被識破，原本籃籃要背著她上去，但因為太危險而放棄，楊繡惠只能敬業的克服害怕，扶著欄杆邊走出去邊吶喊：「這是我這輩子站到最高的地方，是我人生的第一次！」

陪同楊繡惠上觀景台的籃籃原本還笑嘻嘻，卻突然抱著楊繡惠，二人一起大喊「救命啊！」在觀景台下的阿翔緊張的三步做二步的衝上觀景台關心二人的情況，原來是在空間不大的觀景上有蜜蜂出現，嚇的二人無處躲只能大喊救命，阿翔無奈的說因為蜜蜂就把他叫上來，大家都上地獄觀景台了，那剛才何必抽籤？主持人一連串的有趣互動也讓一旁的職人笑的闔不攏嘴。

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