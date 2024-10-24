晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

程予希砸6位數再辦展！被問閨密孟耿如近況「3字」回應

程予希（左）指出自己右邊畫作的創作靈感就是愛犬，讓李沐看了很感動。（星星相藝提供）程予希（左）指出自己右邊畫作的創作靈感就是愛犬，讓李沐看了很感動。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕程予希舉辦個人藝術展「Mirror Mirror」，好友李沐今到場支持，這是她第二次辦展，上次畫作全數賣出，這回斥資6位數再辦展，3歲的博美狗「Q醬」是創作靈感之一。閨密之一的孟耿如曾大方借畫室還有其他用具讓她使用，現在她自己租工作室，也會找孟耿如來看展，至於對方有沒有給創作意見？她表示：「她認為創作是私人的事，很相信直覺畫法。」

孟耿如因老公黃子佼被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，跟著關閉所有社群媒體，低調神隱，被問到孟耿如的近況，程予希簡單表示「她很好」，言語間頗保護好友。

程予希（左）、李沐因戲結緣，也都對藝術抱持熱情。（星星相藝提供）程予希（左）、李沐因戲結緣，也都對藝術抱持熱情。（星星相藝提供）

程予希和李沐今年合作新戲《如果我不曾見過太陽》，因戲劇和繪畫交織出友誼，李沐透露，「當時我們拍完戲已經4月，予希卻說半年後要辦畫展，我覺得她瘋了！」她直讚對方很自律，程予希則透露自己創作時會專心到忘記生理需求，「我平常喝很多水，很正常吃三餐，一去畫室就會不吃不喝。」即便6小時保持同樣的作畫姿勢也不累。

談到演員跟畫家身分哪一個比較有挑戰？程予希不假思索回應：「演戲可以說那是角色的感情，但畫畫對我來說很赤裸，因為那就是最真實的我。」打趣說這種被看透的感覺，「就像今天我的穿著一樣。」而程予希時隔兩年再辦藝術展，她坦言開展前自己每天失眠，「擔心各種狀況，親力親為還包畫包到手拉傷！」

程予希個人藝術展「Mirror Mirror」將於10月25日到11月8日在「勇敢的空間」舉辦，可免費參觀。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中