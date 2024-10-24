程予希砸6位數再辦展！被問閨密孟耿如近況「3字」回應

程予希（左）指出自己右邊畫作的創作靈感就是愛犬，讓李沐看了很感動。（星星相藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕程予希舉辦個人藝術展「Mirror Mirror」，好友李沐今到場支持，這是她第二次辦展，上次畫作全數賣出，這回斥資6位數再辦展，3歲的博美狗「Q醬」是創作靈感之一。閨密之一的孟耿如曾大方借畫室還有其他用具讓她使用，現在她自己租工作室，也會找孟耿如來看展，至於對方有沒有給創作意見？她表示：「她認為創作是私人的事，很相信直覺畫法。」

孟耿如因老公黃子佼被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，跟著關閉所有社群媒體，低調神隱，被問到孟耿如的近況，程予希簡單表示「她很好」，言語間頗保護好友。

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程予希（左）、李沐因戲結緣，也都對藝術抱持熱情。（星星相藝提供）

程予希和李沐今年合作新戲《如果我不曾見過太陽》，因戲劇和繪畫交織出友誼，李沐透露，「當時我們拍完戲已經4月，予希卻說半年後要辦畫展，我覺得她瘋了！」她直讚對方很自律，程予希則透露自己創作時會專心到忘記生理需求，「我平常喝很多水，很正常吃三餐，一去畫室就會不吃不喝。」即便6小時保持同樣的作畫姿勢也不累。

談到演員跟畫家身分哪一個比較有挑戰？程予希不假思索回應：「演戲可以說那是角色的感情，但畫畫對我來說很赤裸，因為那就是最真實的我。」打趣說這種被看透的感覺，「就像今天我的穿著一樣。」而程予希時隔兩年再辦藝術展，她坦言開展前自己每天失眠，「擔心各種狀況，親力親為還包畫包到手拉傷！」

程予希個人藝術展「Mirror Mirror」將於10月25日到11月8日在「勇敢的空間」舉辦，可免費參觀。

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