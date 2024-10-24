與韓流男神張東健演兄弟！影帝薛景求心虛了：大家會相信嗎？

薛景求（右）和張東健在《非普通家族》中為了各自的兒女，不惜兄弟鬩牆、氣氛一觸即發。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國懸疑電影《非普通家族》在韓累積票房超過32億韓幣（約台幣7430萬），獲得網友盛讚。此次影帝薛景求與外貌著稱的張東健飾演兄弟，讓薛景求笑說「大家會相信嗎？」

《非普通家族》劇情講述一對個性迥異的兄弟，各自成家立業，追求名利雙收的律師哥哥再娶了年輕嬌妻，善惡分明的醫師弟弟和年長妻子恩愛多年，卻發現他們的孩子竟一起成為了罪犯，隨著真相層層揭開，四個人的價值觀逐漸崩塌。

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秀賢（右）在《非普通家族》飾演一名與薛景求再婚的年輕妻子，和嫂嫂金喜愛互看不對盤。（網銀國際影視提供）

電影今天（24日）曝光正式預告，透露片中薛景求、張東健兄弟倆的孩子因為一場惡作劇而淪為殺人犯，看似單純的高中少女，卻對薛景求說出：「你有辦法讓它不算是一種罪行嗎？」的冷血發言，令人毛骨悚然；個性正直的張東健無法忍受哥哥薛景求欲掩蓋真相，怒罵：「王牌律師的女兒若變成殺人犯，會讓你很頭痛是吧？」更發狂翻桌，為了是否公開孩子罪行，兄弟徹底鬧翻。

《非普通家族》秀賢。（網銀國際影視提供）

韓流始祖張東健以顏值征服萬千粉絲，這次對上影帝薛景求，演技令觀眾驚豔，接受韓國媒體訪問時，張東健表示：「如果形容以往的作品，我是從某處找來不是自己的東西，進而附加在角色上，這次則是發掘自己內在的某些東西來表現，這種經歷好像是第一次。」坦言演戲心態與過去不同，「感覺像是以演員的身份重新開始。」

他所飾演的宰奎是一位道德崇高又有心地善良的醫生，但面對兒子犯下重罪，他經歷了極大的內心掙扎。張東健育有一兒一女，他回憶：「拍戲過程中，有些場景讓我覺得心都要被撕裂了。」

張東健在《非普通家族》中飾演弟弟宰奎，個性善良正直，身為醫生平常救人無數，兒子卻淪為殺人犯。（網銀國際影視提供）

片中張東健與金喜愛飾演一對同是高知識份子的夫妻，金喜愛實際上大張東健五歲，主動提出姊弟戀的設定，兩人就像結婚多年的夫妻，張東健滿是感謝：「我真的受到金喜愛前輩很多幫助，當她對我的表演做出和我自己預期不同的反應時，我常常會想『哦！這樣才是對的』。」

張東健（左）、金喜愛（右）自認善良的夫妻，發現在學校被霸凌的兒子竟然意外殺人。（網銀國際影視提供）

因為對於孩子公開罪行與否，張東健與薛景求有不少激烈對手戲，拍攝期間為了入戲，薛景求透露平時和張東健以哥哥、弟弟互稱，還回憶起第一次聽說要和著名的亞洲男神張東健演出兄弟時，心想自己和東健演兄弟，大家會相信嗎？但後來也就抱著豁出去的心態演了，畢竟兄弟的長相也不一定相同嘛！」笑翻影迷。懸疑鉅作《非普通家族》11月1日全台上映。

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