晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

與韓流男神張東健演兄弟！影帝薛景求心虛了：大家會相信嗎？

薛景求（右）和張東健在《非普通家族》中為了各自的兒女，不惜兄弟鬩牆、氣氛一觸即發。（網銀國際影視提供）薛景求（右）和張東健在《非普通家族》中為了各自的兒女，不惜兄弟鬩牆、氣氛一觸即發。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國懸疑電影《非普通家族》在韓累積票房超過32億韓幣（約台幣7430萬），獲得網友盛讚。此次影帝薛景求與外貌著稱的張東健飾演兄弟，讓薛景求笑說「大家會相信嗎？」

《非普通家族》劇情講述一對個性迥異的兄弟，各自成家立業，追求名利雙收的律師哥哥再娶了年輕嬌妻，善惡分明的醫師弟弟和年長妻子恩愛多年，卻發現他們的孩子竟一起成為了罪犯，隨著真相層層揭開，四個人的價值觀逐漸崩塌。

秀賢（右）在《非普通家族》飾演一名與薛景求再婚的年輕妻子，和嫂嫂金喜愛互看不對盤。（網銀國際影視提供）秀賢（右）在《非普通家族》飾演一名與薛景求再婚的年輕妻子，和嫂嫂金喜愛互看不對盤。（網銀國際影視提供）

電影今天（24日）曝光正式預告，透露片中薛景求、張東健兄弟倆的孩子因為一場惡作劇而淪為殺人犯，看似單純的高中少女，卻對薛景求說出：「你有辦法讓它不算是一種罪行嗎？」的冷血發言，令人毛骨悚然；個性正直的張東健無法忍受哥哥薛景求欲掩蓋真相，怒罵：「王牌律師的女兒若變成殺人犯，會讓你很頭痛是吧？」更發狂翻桌，為了是否公開孩子罪行，兄弟徹底鬧翻。

《非普通家族》秀賢。（網銀國際影視提供）《非普通家族》秀賢。（網銀國際影視提供）

韓流始祖張東健以顏值征服萬千粉絲，這次對上影帝薛景求，演技令觀眾驚豔，接受韓國媒體訪問時，張東健表示：「如果形容以往的作品，我是從某處找來不是自己的東西，進而附加在角色上，這次則是發掘自己內在的某些東西來表現，這種經歷好像是第一次。」坦言演戲心態與過去不同，「感覺像是以演員的身份重新開始。」

他所飾演的宰奎是一位道德崇高又有心地善良的醫生，但面對兒子犯下重罪，他經歷了極大的內心掙扎。張東健育有一兒一女，他回憶：「拍戲過程中，有些場景讓我覺得心都要被撕裂了。」

張東健在《非普通家族》中飾演弟弟宰奎，個性善良正直，身為醫生平常救人無數，兒子卻淪為殺人犯。（網銀國際影視提供）張東健在《非普通家族》中飾演弟弟宰奎，個性善良正直，身為醫生平常救人無數，兒子卻淪為殺人犯。（網銀國際影視提供）

片中張東健與金喜愛飾演一對同是高知識份子的夫妻，金喜愛實際上大張東健五歲，主動提出姊弟戀的設定，兩人就像結婚多年的夫妻，張東健滿是感謝：「我真的受到金喜愛前輩很多幫助，當她對我的表演做出和我自己預期不同的反應時，我常常會想『哦！這樣才是對的』。」

張東健（左）、金喜愛（右）自認善良的夫妻，發現在學校被霸凌的兒子竟然意外殺人。（網銀國際影視提供）張東健（左）、金喜愛（右）自認善良的夫妻，發現在學校被霸凌的兒子竟然意外殺人。（網銀國際影視提供）

因為對於孩子公開罪行與否，張東健與薛景求有不少激烈對手戲，拍攝期間為了入戲，薛景求透露平時和張東健以哥哥、弟弟互稱，還回憶起第一次聽說要和著名的亞洲男神張東健演出兄弟時，心想自己和東健演兄弟，大家會相信嗎？但後來也就抱著豁出去的心態演了，畢竟兄弟的長相也不一定相同嘛！」笑翻影迷。懸疑鉅作《非普通家族》11月1日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中