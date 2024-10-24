夫妻檔名導觸犯禁忌遭政府軟禁！《我最喜歡的蛋糕》金馬先賞

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以《贖罪風暴》揚名國際影壇的伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆莫卡達和貝塔什薩納推出新作《我最喜歡的蛋糕》，因呈現了自1979年伊斯蘭革命以後，在伊朗電影中就被禁止的伊朗女性真實形象，又因為在伊朗爆發「婦女、生命、自由」抗議活動時秘密拍攝，導致夫妻檔名導迄今仍遭到伊朗政府軟禁，且兩度不准出境。

莉莉法哈德普爾（右）在新片《我最喜歡的蛋糕》中，挑戰伊朗電影演出禁忌。（海鵬提供）

導演將電影獻給那些為生活自由而奮鬥的女性，描述一位年長女性在伊朗社會裡的寂寥生活，以及她勇敢追求愛情的經過。不僅入圍今年柏林影展金熊獎，更連奪國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎等雙料大獎。

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女主角莉莉法哈德普爾在片中挑戰了不戴頭巾、與男人飲酒共樂等伊朗電影演出禁忌，挖苦「道德警察」，卻呈現女性在當前伊朗社會變革中的重要角色，雖然在伊朗引發極大爭議，卻在世界大受歡迎，獲譽「最甜蜜的電影」。

莉莉法哈德普爾（右）在新片《我最喜歡的蛋糕》中，挑戰了不戴頭巾、與男人飲酒共樂等伊朗電影演出禁忌。（海鵬提供）

該片歌頌生命和生活價值，講述了許多伊朗中產階級女性的日常生活，深刻貼近了她們隨著年齡的增長所經歷的孤獨感，以及生命中曾經擁有的美好瞬間。莉莉飾演的女主角「瑪欣」在殘酷的社會中敢於等待並實現幸福夢想而受到懲罰，即使得到了那塊蛋糕，卻永遠也吃不到，揭示了那些敢於掌控自己生活和命運的人，最終可能面臨的結果。

雖然夫妻檔導演迄今仍遭到伊朗政府軟禁，但他們交出了這部充滿愛心的溫柔感人的傑作，並將希望埋藏在目前仍無法生長的地方。《我最喜歡的蛋糕》將於金馬影展搶先首映，11月29日正式在台上映。

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