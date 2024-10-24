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娛樂 亞洲

伍佰回應是假的？！音樂網紅分析葉珂評價「猥瑣」心境

葉珂（左）批伍佰的歌很猥瑣。（翻攝自微博、資料照，記者潘少棠攝）葉珂（左）批伍佰的歌很猥瑣。（翻攝自微博、資料照，記者潘少棠攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明高調認愛網紅女友葉珂，沒想到葉珂卻接二連三被爆出黑料，近期她被挖出直播片段，稱歌手伍佰的歌「很猥瑣」，之後傳出伍佰透過中國媒體回應，不過現在又有音樂人出面澄清「都是假消息」。

葉珂在某次直播分享辦生日派對時的趣事，由於朋友晚到，她就先開始唱歌，「就很放肆的唱歌，唱伍佰那些猥瑣的歌，還有張惠妹，我根本唱不上去，還唱了《今天你要嫁給我》之類很丟人的曲目。」此話一出，遭外界狠批，當時據《新浪熱點》報導，伍佰在得知葉珂評價他的歌「很猥瑣」後，傻眼表示，「自己唱了半輩子的歌，第一次被人說成『猥瑣』」，對於葉珂的言論感到很意外。

中國音樂博主耳帝出面闢謠。（翻攝自微博）中國音樂博主耳帝出面闢謠。（翻攝自微博）

對此，擁有1400萬追蹤的中國音樂博主「耳帝」21日發文闢謠，「伍佰回應葉珂是我前兩天看到的熱搜詞條，但剛剛經業內人士向伍佰經紀人求證得知，伍佰本人回應葉珂為假消息。」澄清為假消息，另外，他也評價「伍佰的作品可謂是和猥瑣一詞最不沾邊的吧，他的歌是多麽深情浩蕩、大氣灑落啊」。不過，耳帝也替葉珂說話，認為她可能是從個人形象出發，覺得自己在KTV演唱伍佰充滿雄性氣質的歌曲時，與自身優雅、端莊的形象不符，因而感到不適，而非直接批評伍佰的作品本身。

中國音樂博主耳帝評論事件。（翻攝自微博）中國音樂博主耳帝評論事件。（翻攝自微博）

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