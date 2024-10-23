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娛樂 最新消息

賈靜雯叛逆「做1事」 梧桐妹激烈反對喊話：最討厭

賈靜雯今年金鐘紅毯以短髮造型現身，驚豔全場。（資料照，攝影新聞組攝）賈靜雯今年金鐘紅毯以短髮造型現身，驚豔全場。（資料照，攝影新聞組攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后賈靜雯今年以《此時此刻》再拿金鐘門票，雖無緣后冠，但她在金鐘獎前4小時突然決定把一頭長髮剪成時髦短髮，搭上一襲深V緊身禮服，驚豔全場，事後賈靜雯分享自己決定剪短髮時，3個女兒都超反對，大女兒梧桐妹反應很激烈，生氣對她說：「媽媽我最討厭妳短髮。」咘咘、波妞和她視訊時則崩潰大哭，讓她哭笑不得表示「所有的孩子都希望媽媽是長髮公主」。

她當天走紅毯時其實就透露自己的「叛逆」，因她決定剪髮，女兒立刻反對，但她回「我就是要做我自己。」對自己短髮造型十分滿意。

賈靜雯剪髮時被設計師誇獎到心花怒放。（翻攝自IG）賈靜雯剪髮時被設計師誇獎到心花怒放。（翻攝自IG）

而她紀錄短髮的影片中，一開始跟髮型師討論，還警告對方「如果剪不好看，就完了」，髮型師立刻嘴甜回她：「長那麼漂亮，剪什麼都好看」，逗得她樂不可支。當造型師一刀剪下去時，賈靜雯興奮大喊：「我好開心喔！」心情愉悅到想唱歌，可見她早就想剪短髮。

賈靜雯隔空對不愛她短髮的女兒喊話。（翻攝自IG）賈靜雯隔空對不愛她短髮的女兒喊話。（翻攝自IG）

後來她短髮造型亮相，與女兒們視訊，只見咘咘崩潰大哭，她趕緊安撫女兒說：「寶貝，沒事沒事，大家都說很好看，回去再給妳看。」還立刻告狀，把鏡頭轉向髮型師，對咘咘喊話：「她幫我剪的。」相當可愛。

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