「師奶殺手」陳鴻合體鄭朝方秀廚藝 社區媽媽爭相合照

陳鴻（右）與鄭朝方合體。（陳鴻提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕竹北市公所昨舉辦「2024竹北多元文化午茶節」啟動記者會，市長鄭朝方、「亞洲美食天王」陳鴻等人出席，邀民眾共同參與午茶節活動，了解多元文化。身為新竹人的陳鴻也特別為家鄉定製「竹北共融五彩繽紛」養生沙拉。

鄭朝方變身廚師邀請陳鴻共同進行創意料理「竹北共融、五彩繽紛」養生沙拉，是以時蔬櫛瓜、甜柿、白蘿蔔、甘露梨、青木瓜絲等入菜，並以竹北地區的烏魚子、福源花生醬、客家紫蘇梅醬等調製特色佐醬代替東南亞傳統的撈魚生習俗，結合廚藝創藝讓竹北市民表現出地方的人文特色與共融共和的國際儀式。

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陳鴻吸引不少社區媽媽。（陳鴻提供）

鄭朝方在陳鴻的帶領下，先用小黃瓜、櫛瓜、甘露梨、柿餅等切成的絲擺盤，接著灑上客家紫蘇醬汁後，再搭新竹有名的花生醬，最後再把竹北烏魚子刷成點狀撒上點綴成為一種高級感的分子料理。陳鴻認為在寶島這塊土地上不一定要住在豪宅裡才是貴婦，真正有智慧的人懂得利用在地的食材為家人打造出「有品味不用高消費」的生活概念，為地方媽媽打造「貴婦廚房」。

陳鴻現身竹北市公所難得一見師奶殺手，活動過程中擠滿熱情爭相合照的社區媽媽，很多新住民媽媽都說剛來台的時候就是「阿鴻上菜」的鐵粉，很興奮可以看到阿鴻本尊，加上設計的菜色很國際化呈現多元族群創意料理，現場氣氛反應熱烈所有的食材全部都打包回家。

陳鴻認為真正的美食，就是要越簡單越有味道。（陳鴻提供）

陳鴻說真正的美食，就是要越簡單越有味道，用各種食物的原形互相碰撞「提味」來取代傳統「調味」，這樣不僅讓齒頰品嚐到全新的好滋味，「竹北共融五彩繽紛」養生沙拉為人體提供最優質植化素及滿滿的酵素，可以在人體內產生更豐富的益生菌，幫助消化體內環保，同時也符合把廚房取代藥房「少負擔換健康」回歸自然的養生概念。

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