柳演錫與蔡秀彬上演契約婚姻！《現在撥打的電話》Netflix全球首播

柳演錫（左）、蔡秀彬在《現在撥打的電話》飾演契約婚姻夫妻。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由柳演錫、蔡秀彬主演備受期待的韓劇《現在撥打的電話》，今（23）日宣布將於Netflix全球首播，該劇改編自熱門網路小說，融合浪漫、懸疑和緊張等元素，以一通令人毛骨悚然的電話開啟序幕，隨之引發一連串事件，揭開一對看似完美，但實際上正經歷第3年契約婚姻、錯綜複雜的夫妻生活。

柳演錫（左）、蔡秀彬在《現在撥打的電話》飾演契約婚姻夫妻。（Netflix提供）

柳演錫在《現在撥打的電話》飾演外表光鮮亮麗的總統府發言人。（Netflix提供）

柳演錫飾演的主角白司彥是一名外表光鮮亮麗的總統府發言人，雖然擁有完美的公眾形象，但他與妻子之間的關係卻相敬如賓。蔡秀彬在劇中飾演柳演錫的妻子洪熙珠，童年因為一件意外事故失去講話的能力，不過現在成為一位才華洋溢的手語翻譯。但是，她的生活在一次突如其來且神秘的綁架事件後陷入黑暗。

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蔡秀彬在《現在撥打的電話》因為一件意外事故失去講話的能力。（Netflix提供）

該劇由《憂鬱症》著名編劇金芝雲撰寫，並由《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》充滿創意的導演朴相禹執導，匯集韓國一線明星陣容，加上懸疑刺激的劇情，將為觀眾帶來一場難忘的愛情、懸疑與心跳加速的旅程。《現在撥打的電話》將於11月22日於Netflix全球首播。

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