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周杰倫、《獵人》兩頭空！網崩潰：今天只能靠黃牛了嗎？

今天早上11點起強勢推出全台限量30萬包的《獵人》角色盲卡包。（台灣麥當勞提供）今天早上11點起強勢推出全台限量30萬包的《獵人》角色盲卡包。（台灣麥當勞提供）

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日，除了周杰倫大巨蛋演唱會門票瞬間售罄外，麥當勞與動漫《HUNTER×HUNTER 獵人》聯名推出的角色盲卡包也引發搶購潮，全台30萬份卡包在短短3小時內被一掃而空。兩大熱門活動同時開賣，導致有網友在PTT上提問，「難道要邊排邊搶周杰倫嗎？」，表示全都想要，甚至也有網友針對此事崩潰回覆，「難道今天只能靠黃牛了嗎？」引發鄉民討論。

綜合媒體報導，周杰倫的演唱會門票早早完售，許多粉絲抱怨在網路上「轉轉轉」卻無法成功搶票。而麥當勞方面，雖然此前因網紅宣傳活動引發網友抵制聲浪，但《獵人》盲卡包依舊熱賣，甚至吸引大批粉絲早早排隊購買，不少店面瞬間售罄。

而麥當勞為了此次活動，更特別設置了專屬櫃台販售卡包，並且限制每人最多購買20份。有網友發現最便宜的搭配商品為蛋捲冰淇淋（18元），於是以不到1800元的總價一次購入20套卡包，成為網路上熱門的購買攻略。

然而，不論是周杰倫演唱會門票還是《獵人》卡包，兩者都在極短時間內售罄，導致不少粉絲抱怨無法買到商品，甚至出現黃牛哄抬價格的情況。雖然麥當勞的聯名活動引發廣泛討論，部分網友在開賣前揚言抵制，但實際銷售狀況仍十分火爆，卡包幾乎在所有門市售罄，部分消費者更因為追加訂購問題未能如願，進一步引爆不滿情緒。

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