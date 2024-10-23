周杰倫門票秒殺！黃牛猖獗再現 文化部長無奈笑：越來越討厭他

周杰倫大巨蛋演唱會門票今日開賣，短時間內迅速售罄，而黃牛票的問題也再次被各界討論。（杰威爾提供）

〔即時新聞／綜合報導〕周杰倫（Jay Chou）大巨蛋演唱會門票今（23）日開賣，短時間內全數售罄，導致許多粉絲無法購票，網上也隨即出現高價黃牛票及詐騙案件。此現象引發立法院多位立委關注，文化部部長李遠在立法院教育及文化委員會備詢時，面對多名立委質詢黃牛問題，坦言目前處理確實困難，幽默表示「現在越來越討厭周杰倫」。

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綜合媒體報導，國民黨立委陳菁徽指出，周杰倫演唱會門票未開賣前，網路上已有黃牛開出高達兩倍以上的價格，並要求粉絲先行付款，甚至出現詐騙事件，呼籲文化部能根據實務狀況修正法規。對此，李遠表示，文化部目前已處罰約75件，罰款總額約500萬元，但黃牛手法不斷演變，文化部也將持續修正相關法規與措施，並加強與地方政府合作。

此外，民進黨立委羅廷瑋在質詢中笑稱，今天12點周杰倫演唱會開賣後將發生「演藝圈慘案」，因為門票並非由人來購買，而是透過機器大量搶票。根據官方票價，一張票最貴為6800元，但網路上已出現代購價高達6萬2的情況，讓人質疑目前的檢舉制度成效。

李遠則表示，黃牛問題複雜且手法多變，未來將持續研究改進法規，但他也笑稱，自己因為周杰倫的高人氣，今天不斷被立委問到這個問題，「我現在越來越討厭周杰倫」，並開玩笑說自己其實並不是真的討厭他，只是因為話題一直圍繞周杰倫而感到困擾。

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