超狂台劇！性愛尺度「清楚三點全露」 百位AV男優激戰挑選

〔記者蕭方綺／台北報導〕莊凱勛、「宇宙」林思宇等人主演的台劇《妮波自由式》描述時下年輕男女的情感自主與豐富異色的夜生活，從跑趴到床戰一應俱全，昨舉辦媒體試片與搶先口碑場，不少媒體與影評人皆驚呼「真的是台劇史上尺度最大」、「性愛鏡頭真的是台劇之最」、「超大膽拍攝手法讓人看到受不了」，戲裡清楚「三點全露」毫不避諱地描繪各種情感與性愛場景，挑戰台灣影視作品愛與性的新高度。

林思宇（右）在《妮波自由式》和AV男優有對手戲。（紅杉娛樂提供）

為了要還原劇本裡對於性愛的描寫，又要做出有別於過去台劇的喜劇節奏，在幾番討論之後，劇組決定讓演員真實且清楚的露點不打碼，導演許介亭表示：「在和編劇討論時，我們都認為性愛不應該再是閉口不談的禁忌話題，而是情感的一部分，我們的故事就是要展現這種坦誠的態度，不是單純的裸露或挑逗，而是藉由細膩且大膽的描繪，讓觀眾重新思考愛情與身體自主的定義。」

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而選角團隊更是不遺餘力地親身下海挑選露點的演員，多方涉略後，先從逾百位AV男優中挑選出幾位，再經過一番激烈廝殺，最終人選以「勃大莖深的尺寸」獲劇組青睞脫穎而出。

張書豪在《妮波自由式》再度挑戰同志角色。（紅杉娛樂提供）

飾演Pony的林思宇也是整部劇中唯一和AV男優有對手戲的演員，當問到林思宇最讓她印象深刻的床戲時，她笑著說：「當然是和AV男優的戲啊！AV男優在床上的專業領域絕對是完勝其他演員，他能夠自在的控制自己的身體，想要他給出幾分反應都可以，三分、五分甚至是全部『起來』，很專業也很敬業，真的令人印象深刻。」

《妮波自由式》第一季共10集，每集約30分鐘，將於中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音聯合首播，自11月1日起每周五晚間9點上架新集數；GagaOOLala於11月8日上架一至五集，11月22日上架6至10集。

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