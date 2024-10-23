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有夠神！《唱歌給你聽》奪金鐘4大獎 導演與這些得主都拜過祖師爺

導演陳文彬在金鐘獲獎後，立即返鄉向鹿港玉渠宮的田都元帥致上最深的感謝。（陳文彬提供）導演陳文彬在金鐘獲獎後，立即返鄉向鹿港玉渠宮的田都元帥致上最深的感謝。（陳文彬提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕導演陳文彬執導的《唱歌給你聽》勇奪金鐘4大獎，在頒獎典禮前陳文彬就先到鹿港玉渠宮去拜戲劇界的祖師爺「田都元帥」，得獎後也返鄉感謝。陳文彬說，他介紹很多演員來拜過，包括曾得過金鐘影帝的莊凱勛，今年拿下金鐘獎的女演員楊謹華，如今都獲得金鐘肯定。

導演陳文彬在金鐘獲獎後，立即返鄉向鹿港玉渠宮的田都元帥致上最深的感謝。（陳文彬提供）導演陳文彬在金鐘獲獎後，立即返鄉向鹿港玉渠宮的田都元帥致上最深的感謝。（陳文彬提供）

出身鹿港的陳文彬表示，他今年到金鐘會場時，就碰到今年擔任評審、同樣也是來自彰化的莊凱勛問他「有沒有去拜田都元帥？」，他當場就點頭。果然《唱歌給你聽》就拿下金鐘4大獎，分別為電視電影獎，以及戲劇類節目燈光獎、攝影獎與剪輯獎。

導演陳文彬（圖左）執導的《唱歌給你聽》勇奪金鐘4大獎，與製作人陳南宏（圖右二）都是來自彰化。（陳文彬提供）導演陳文彬（圖左）執導的《唱歌給你聽》勇奪金鐘4大獎，與製作人陳南宏（圖右二）都是來自彰化。（陳文彬提供）

陳文彬表示，當他上台致詞時，就有感謝神明保佑，從「板橋庭天宮關帝聖君、鹿港田都元帥、到鹿港敢郊四媽祖」，都致上最深的感謝，因為拍戲最重要的的就是拍攝過程，人員都要出入平安，有時碰上連科學也無法解釋的事，攝影機架設就是拍不了，結果馬上跟神明拜拜，一切就好了。

陳文彬指出，他介紹很多人來鹿港玉渠宮拜田都元帥，不只因為這是戲劇界的祖師爺，也非常靈驗。像是莊凱勛拜完之後，不只從低谷翻爬，還如願拿獎；實力派女演員楊謹華多次入圍，終於今年得獎，他以前也曾介紹楊謹華來拜田都元帥。所以，這次他要北上去參加頒獎典禮，馬上就去拜田都元帥，在拿到獎項後，隨即返鄉再次叩謝。

導演陳文彬（圖中）執導的《唱歌給你聽》勇奪金鐘4大獎，與製作人陳南宏（圖右）都是來自彰化。（陳文彬提供）導演陳文彬（圖中）執導的《唱歌給你聽》勇奪金鐘4大獎，與製作人陳南宏（圖右）都是來自彰化。（陳文彬提供）

陳文彬表示，《唱歌給你聽》製作人陳南宏也是彰化人，陳南宏從彰化高中畢業先念清大化學，再進入成大台文所，曾經當過前立委邱創進的助理，後來有意轉入音樂界，但他鼓勵未來是影像時代，陳南宏也因而轉入戲劇界，從事製片工作，所以，《唱歌給你聽》從導演到製作人都是彰化人，讓彰化人在金鐘獎的舞台不缺席。

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