奧斯卡得主變身狠角色！關繼威《狠狠愛》有夠殺首曝預告

〔記者許世穎／綜合報導〕由《媽的多重宇宙》奧斯卡獎得主關繼威首度領銜主演的好萊塢動作大片《狠狠愛》曝光首支預告片，承襲《無名弒》、《暴戾夜》等片拳拳到肉的動作片風格，這回換他化身人間殺神，在看似溫和的個性背後，竟背負著一個他極力想要擺脫的黑暗秘密。

關繼威（左）首度領銜主演好萊塢動作大片《狠狠愛》和奧斯卡得主亞莉安娜黛博塞合作。（UIP提供）

《狠狠愛》由曾製作《無名弒》、《暴戾夜》、《子彈列車》、《極凍之城》及《特技玩家》等極具創意和突破性動作片的87North製片公司製作，描述關繼威飾演的房仲馬文蓋伯在密爾瓦基州郊區工作，這裡到處都有「房屋出售」的招牌，沒想到有一天馬文突然收到一封來自他過去搭檔蘿絲寄來的緋紅色信封，讓他被迫重新回到無情殺手的世界。

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關繼威（左）在《狠狠愛》再度上演連場動作戲。（UIP提供）

蘿絲一角由《西城故事》奧斯卡得主亞莉安娜黛博塞飾演，她曾經是被馬文拋棄等死的搭檔，所以對他超級不爽。馬文的身邊開始充滿了雙重背叛，就連開放看屋活動都變成致命戰場，尤其當吳彥祖飾演、馬文脾氣火爆的犯罪集團老大哥哥派出手下追捕他，馬文就必須面對一直糾纏著他的選擇，以及他從未真正逃離的過去。

關繼威（左）和首度擔綱導演的喬喬尤塞比歐合作《狠狠愛》。（UIP提供）

該片為知名資深特技動作指導和武術指導喬喬尤塞比歐執導的首部電影，他曾參與製作這10年來多部最偉大的動作大片，包括《黑豹》、《復仇者聯盟》、《捍衛任務》系列、《暴戾夜》、《特技玩家》以及《死侍2》。他也曾擔任《死侍2》、《暴戾夜》等片的二組導演，讓人相當期待電影會有什麼樣精采的動作戲表現。《狠狠愛》預計2025年2月7日在台上映。

《狠狠愛》精彩預告：

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