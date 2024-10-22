BL台劇《彈一場完美戀愛》完結！涂善存預告台北見面會藏玄機

《彈一場完美戀愛》迎來大結局。（GagaOOLala提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕涂善存、張豐豪、劉泯廷、泰星Jame Kasama Kranjanawattana主演的音樂BL台劇《彈一場完美戀愛 First Note of Love》本周播出結局，全劇所有演員齊聚開直播與粉絲們線上互動，重溫12集以來的點點滴滴，涂善存親吐很捨不得結束，「希望大家在12集結束的時候，有感覺到我們整部戲想要給大家的愛。」

張豐豪很感謝大家一路走來的支持，希望珍惜相聚的機會，劉泯廷分享當初拍完戲，一心想著什麼時候播出，想不到很快就來到完結篇，跟粉絲們一樣有著捨不得打開最後一集的心情，多看幾次都會發現不一樣的感受。

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直播途中，Amanda假扮外送員突襲登場，嚇壞在場的演員們，掀起一波高潮，Amanda回憶剛好自己的殺青戲正是最後一集的場次，回憶瞬間湧現感動不已。

劉泯廷（上）、Jame合作《彈一場完美戀愛》，也在直播中比愛心放閃。（GagaOOLala提供）



Jame也特地從泰國遠端連線，表達對大家的想念，預告很快會為了見面會回到台灣，並指名到時候要劉泯廷來接機。

談到如果能延伸第13集，演員們與導演腦洞大開，Jame大方邀請全員到泰國開一場演唱會。為了讓飾演意外過世的哥哥有戲份，演員們突發奇想讓金泰佑飾演另一位失散的雙胞胎哥哥，讓所有成員在泰國團聚，引起全場哄堂大笑。

此外，演員們也搶先預告11月2日在台北見面會上都將帶來歌舞表演，以及會有神祕嘉賓登場。張豐豪與涂善存為此不斷努力排練，不擅長跳舞的涂善存更沒日沒夜地苦練，甚至躲在停車場自拍練習，只為了要給粉絲一場精彩的同樂會。

劉泯廷（右）、Jame合作《彈一場完美戀愛》之餘還遊歷台灣夜市與老街。（GagaOOLala提供）



官方加碼宣布全新番外篇實境節目《完美CP戀愛NOW》，將在GagaOOLala影音平台獨家首播，陸續推出「N海CP」與「瑞卡CP」分組出遊約會的Vlog特輯，不只遊歷台灣夜市與老街，還大舉赴泰國拍攝，將精彩的火花延伸到戲外。

「彈一場完美戀愛見面-台北站」將在11月2日於台北WESTAR登場，詳細售票資訊請上遠大售票系統及GagaOOLala官方社群查詢。

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