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娛樂 最新消息

山豬病逝半年再現金鐘獎！ 逸祥「一輩子忘不了」惹鼻酸

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕，每年都會有「已故影視工作者VCR」橋段，今年也緬懷多位在過去一年間離世的影視工作者，其中包括「山豬」陳俊甫的身影也出現在大螢幕上，讓不少觀眾都相當懷念；山豬生前好友逸祥事後特地發文致謝「謝謝金鐘獎的溫柔」，他也直言，相處多年的朋友是一輩子也忘不了的

逸祥（左）、「山豬」陳俊甫。（資料照，TVBS提供）逸祥（左）、「山豬」陳俊甫。（資料照，TVBS提供）

逸祥昨（21日）於臉書撰文指出，前兩天看著金鐘獎的頒獎典禮，有好多優秀的主持人、演員以及幕後辛苦的工作人員，不管有沒有得獎，大家都是很認真的在自己的工作崗位上。他也感嘆，這個行業特別的光鮮亮麗，但是背後的心酸卻鮮為人知，好不容易熬了幾十年紅了，可能過沒幾年就被遺忘了。

逸祥表示，2024年的金鐘獎，最令他感動的是「緬懷影已故影視工作者」，經紀人傳了截圖給他，其中一張是山豬照片。他強調，「也許隨著時間流逝，很多人就這樣被漸漸淡忘了，但是對於相處多年的朋友，卻是一輩子也忘不了的。」

逸祥也向逝去的好友山豬喊話，「謝謝你一直帶給大家歡笑，無數個想腳本的夜晚，只為了看見觀眾的笑容，如今，你的努力跟付出都被大家看見了，在天上的你，此刻也在開懷大笑吧！」該貼文曝光後，吸引大批網友留言感嘆，「看到還是難過，謝謝山豬，很喜歡你這位藝人」、「感謝山豬，讓我人生精彩。

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