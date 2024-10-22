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DJ遭公開辱罵「耍大牌」! 風潮音樂認溝通出錯道歉了

DJ QuestionMark（左）爆出因工作人員溝通出狀況，導致自己被誤會責罵事情。（翻攝自臉書）DJ QuestionMark（左）爆出因工作人員溝通出狀況，導致自己被誤會責罵事情。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2024半島世界歌謠祭」活動落幕，但受邀演出的DJ QuestionMark卻爆出活動彩排時遭到何姓技術統籌公開辱罵他「耍大牌」、「遲到」，在其反應器材有故障情形時，還被回應「到時候演出故障責任算你的」，他在社群還原過程，承辦單位風潮音樂也道歉了。

從DJ QuestionMark的描述中得知，演出當天他是依照表定時間提前到場，在他認知裡是下午一點開始彩排，他則是12點半已到現場，也因肚子很餓所以先在用餐時間吃便當，因為沒有被告知彩排時間會提早，因此意外被冠上「遲到」指責，之後他也先放下未吃完的便當上台彩排。

DJ QuestionMark發文指控：「承辦單位風潮音樂聘僱的技術統籌何宗霖於主舞台後台的開放空間，當著近40位工作人員及演出者面前大聲斥責我，『再耍大牌嘛』、『全世界就等你一個』、『再不上台就不要上台啊』等顯然不符合事實的情緒性言論。」他並附上原定的彩排時間表，證明自己並未遲到，都是依照表訂行程走。

DJ QuestionMark附上自己收到的時間表，上面寫明彩排時間是下午一點開始，證明自己並未遲到。（翻攝自臉書）DJ QuestionMark附上自己收到的時間表，上面寫明彩排時間是下午一點開始，證明自己並未遲到。（翻攝自臉書）

對於DJ QuestionMark的反應，風潮音樂坦言溝通過程出問題，並在道歉聲明中表示：「此『DJ到場後立即進行sound check』的訊息並未被確實傳達給DJ本人，導致雙方在後台現場發生誤會，以致DJ QuestionMark於後台受到企劃總監于蘇英及技術總監何宗霖對DJ QuestionMark情緒化言語，對於因內部溝通誤差造成的誤會，在此致上深深的歉意。」

另外風潮的聲明中也提到：「我方對於DJ演出時的合作精神，以及與其他演出人員共同創造的精彩表現，給予高度讚賞，並對溝通落差所造成的誤會，以及對DJ所造成的壓力再次致上滿滿的歉意，同時對DJ於受到誤會後仍完成的專業演出致上十二萬分感謝。」

DJ QuestionMark強調：「除了澄清我並沒有所謂『彩排遲到』、『耍大牌』的行為外。我誠摯的認為一個更優質的音樂節製作及工作環境，需要的是更精準的有效溝通，更冷靜的臨時反應，還有心平氣和的迅速確認狀況並且推進工作進度。最不需要的是多餘的情緒、辱罵以及利用權力不對等的指責。」

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