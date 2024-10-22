才爆出新歡！梁靜茹公開貼臉「鬍渣男」驚人身分曝光

梁靜茹返場上海。（超級圓頂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕相隔518天，梁靜茹「2024當我們談論愛情」世界巡迴演唱會再次回到上海，吸引超過3萬人，不僅將巡演場次累積到40場的里程碑，也讓她多了「馬來西亞女神醫」的新封號，〈情歌〉再次翻紅，治癒歌迷在愛裡受傷的心。

梁靜茹返場上海。（超級圓頂提供）

「當我們談論愛情」去年5月20日移師上海正式展開世界巡迴；當時票房秒殺，她承諾歌迷「會再回來」；果然1年5個月後，踏過28個城市，梁靜茹帶著約定回到上海再次一票難求，和當天也在上海開唱的歌神張學友同城呼應。

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一開場，〈寧夏〉、〈暖暖〉就吸引全場大合唱，來到第40場，梁靜茹和台下歌迷互動更自在，應要求「比心」、又開玩笑問樓上觀眾：「還是搶不到前面的票？那下半場前後（座位）交換好不好？」

梁靜茹的情歌大家都會唱不令人意外；但〈情歌〉這首2009年發行的歌曲，15年後又重新在抖音、小紅書爆紅，男團txt、歌手周深、汪蘇瀧等人先後翻唱，許多人的手機都是「長鏡頭越來越遠 越來越遠 事隔好幾年…」的BGM，連梁靜茹本人都意想不到。

梁靜茹返場上海。（超級圓頂提供）

〈情歌〉作曲人伍冠諺與梁靜茹相識24年，今年3月兩人因為一張IG貼臉合照，照片中的「鬍渣男」被疑為她的新歡；其實兩人從他在吉隆坡錄音室首次為她的〈旅程〉編曲開始，之後陸續有〈C’est La Vie〉、〈情歌〉〈我還記得〉等一首又一首音樂作品結晶，所以梁靜茹說：「冠諺是我音樂上的情人。」

梁靜茹返場上海。（超級圓頂提供）

舞台上，梁靜茹唱著〈愛久見人心〉、〈絲路〉、〈慢冷〉等不同時期的情歌；不同世代的歌迷，都因為她的歌聲獲得撫慰，網友封她為「馬來西亞神女醫」、「情傷治療師」，太多人想跟著梁靜茹一起唱，梁靜茹乾脆發起一份純屬娛樂的「和聲天使報名表」，表格中有暱稱、入行年資、座位、聲部（高、中、低音等）、愛的宣言等欄位，吸引粉絲填寫報名。

來到安可段落，梁靜茹為上海返場換了一套全新的純白造型，腰部以下蕾絲設計讓玉腿若隱若現，並首唱去年專輯《麋鹿》中的〈天氣預報〉，恰巧這首歌的作者鄭興也選在這天到場欣賞，而梁靜茹的同鄉好友戴佩妮、易桀齊也前來為她加油打氣，最後在大家最熟悉、最喜愛的〈勇氣〉全場大合唱歌聲中完美落幕。

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