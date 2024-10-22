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娛樂 最新消息

敲碗成功！ Dcard票選「最想看她演女同志」 韓寧新作感情戲吸睛

陳語安（左）在《不愛，愛》飾演張軒睿（右）的初戀情人。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）陳語安（左）在《不愛，愛》飾演張軒睿（右）的初戀情人。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張軒睿在影集《不愛，愛》飾演海歸企業家二代，肩負家族承先啟後的使命，擺脫暖男形象這次演技上亦有大突破，他表示：「在內心感受上自己做了很多功課，因為長期達不到父親的期待，總是被嚴格要求及做不好就會被數落，心裡其實多多少少也會有點害怕犯錯。劇中的志豪對別人的嚴格及憤怒、焦慮等情緒其實都是來自於內心的不安，和對自己的失望。」

韓寧在《不愛，愛》飾演擁有超級味覺的天才甜點師。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）韓寧在《不愛，愛》飾演擁有超級味覺的天才甜點師。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

韓寧飾演天才甜點師「佳兒」開心分享：「本來就對做甜點有興趣，因為這部戲安排了甜點課程，學習了製作蛋糕的基礎跟步驟，自己也學會獨自做蛋糕多了項技能，覺得成就解鎖。」在情感戲的部分與張軒睿兩人相愛相殺的情愫，和陳語安的「超閨密」關係，更讓網友敲碗夢想成真，韓寧日前登上Dcard 彩虹板，成為網友最想看演出同志角色的台灣新生代女演員，讓韓寧和陳語安的情感發展成為本劇焦點之一。

張軒睿（右）在《不愛，愛》中飾演海歸企業家二代，肩負家族承先啟後的使命，右為韓寧。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）張軒睿（右）在《不愛，愛》中飾演海歸企業家二代，肩負家族承先啟後的使命，右為韓寧。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

陳語安飾演的DJ女神「莫蕾」，被導演黃駿傑大讚：「陳語安的角色難度高，但她總能掌握得恰如其分展現女主魅力，大推陳語安的每一場哭戲！她不是單純流眼淚而已，而是哭得非常有層次，肯定會讓觀眾刮目相看。」劇情也設計陳語安一出場的感情戲即以在保時捷上「車震」登場。陳語安說：「這場戲 ，謝謝導演給我很多心裡建設；『莫蕾』跟以往我飾演的角色很不同，我的『莫蕾』希望你們也喜歡。」

陳語安在《不愛，愛》飾演DJ女神。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）陳語安在《不愛，愛》飾演DJ女神。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

《不愛，愛》描述擁有超級味覺的天才甜點師「郭佳兒」（韓寧 飾）因為甜點結識海歸接班的企業家二代「廖志豪」（張軒睿 飾）在「愛無能」的世代陷入愛情糾結，除此之外「郭佳兒」也和名DJ女神「莫蕾」（陳語安 飾）亦是「廖志豪」初戀女友發展出 「超閨蜜」的瞹眛情愫，三人在「愛無能世代」迎來巨大的情愛衝擊。《不愛，愛》11月17日起，每週日晚間8點在東森戲劇台播出。。

不同於傳統的感情態度，《不愛，愛》點出時下約會嶄新詞彙「Situationship」，由「Situation」與「Relationship」組成，形容曖昧尚未確定的關係或是兩人有肢體上的親密關係，卻未到達傳統上認知的交往狀態。劇中的「網交」情節、「上床卻不談未來」、「性夥伴」關係，就是「愛無能世代」產生的現象。出品公司在此呼籲不明白年輕人愛情觀的家長們，透過此劇也更清楚地勾勒現代人處理感情的態度。

張軒睿在《不愛，愛》飾演企業家二代。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）張軒睿在《不愛，愛》飾演企業家二代。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

導演黃駿傑分享：「一開始很希望能做出有別於傳統偶像劇的樣貌，雖然該撒糖的時候還是需要撒一下，在影像呈現上，因為女主角是天才甜點師，多有職人的表現，透過甜點的元素有突破既有的套路，帶給觀眾不一樣的質感。三位主角透過戀人的轉換，相信大家看了都會很有共鳴，透過此劇檢視我們的感情生活，愛的旅程中的各種美好苦澀，最終都會留在我們心中。」

《不愛，愛》除了愛情戲，劇中的甜點也是一大亮點，隨著劇情推進，甜點和角色情感會漸漸變化產生連結，將每一道甜點拍攝得絲滑细腻亦是很大的挑戰，導演黃駿傑特別指出甜點拍攝的難度之高不在話下，希望最後呈現的成果除了讓觀眾愛上這些角色，也能不斷以視覺品嘗垂涎欲滴的甜點獲得心靈療癒。

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