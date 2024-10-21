「金馬影后」慘遭賞巴掌、逼喝雞血 甩肉25KG：老娘扛過來了

〔記者李紹綾／台北報導〕「金馬影后」馬思純、徐帆主演《煙火人家》故事圍繞在孟家三代女性身上，每對母女之間各有不同的相處方式，馬思純飾演的「李衣錦」與徐帆飾演的「孟明瑋」，這對母女因為母親有著強烈控制欲而讓女兒喘不過氣，馬思純與母親之間常有摩擦，劇中媽媽總是打著「為妳好」的旗號，完全不尊重女兒的想法，就連外貌打扮都要管，甚至動手幫她剪瀏海，馬思純透露拍攝當下「真的發自內心很想哭」，面對媽媽自作主張決定一切，感到極度無力，兩人劇中更爆發許多激烈爭吵的名場面，一吵架就賞女兒巴掌，觀眾都為「李衣錦」忿忿不平。

馬思純在《煙火人家》慘遭媽媽控管，瀏海也被剪。（中天娛樂台提供）

《煙火人家》因劇情貼近生活而引發討論，觀眾也發現馬思純在劇中的模樣著實瘦了許多，過去她因身心狀態失調，在停工休養期間胖到近80公斤，後來靠著運動和節食，半年內甩掉整整25公斤，此次出現在螢光幕前，整個人回到當年演出《七月與安生》的巔峰狀態，她坦言當時就連看到鏡中的自己也會覺得胖了很多，「有很長時間是放棄自己的狀態，就是怎麼減也減不下來的狀態」，馬思純更分享之前電視劇《江照黎明》飾演被家暴的角色時，網友惡毒的評語「她這麼沉怎麼拖得動啊」讓她印象深刻，後來成功瘦下來後，首次露面參加活動走紅毯時，她表示前一晚其實相當膽怯，「走上紅毯的瞬間那一刻我還挺爽的，我就覺得『老娘扛過來了』，我做到了」，她也表示現在的自己相當有自信，不會受流言蜚語所影響。

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馬思純在《煙火人家》展現狂瘦25公斤的模樣，更重拾自信。（中天娛樂台提供）

「家是軟肋也是盔甲」是貫穿《煙火人家》這齣戲的中心思想，劇裡馬思純面對母親經常緊迫盯人，讓她無法喘息的時候，都會和由李小冉所飾演的小阿姨「孟以安」訴苦談心，彼此關係就像閨密一樣，而現實生活中她的小阿姨就是知名女演員蔣雯麗，兩人之間的相處模式和劇中的角色相似，「我跟我媽不能聊的我都會和她聊」，她也表示媽媽是她和小阿姨的經紀人，也是她們的後盾，「我媽媽是一個很要強的人，拚了命想要我們兩個光宗耀祖」，面對被說是靠小阿姨才取得成就的言論，馬思純毫不在意地笑說，「小姨也有給我試過一些戲，但人家也沒有給她面子」。

馬思純、徐帆在《煙火人家》兩人母女關係從衝突到互相理解。（中天娛樂台提供）

《煙火人家》中感情故事也是該劇的一大看點，馬思純初次到男友老家做客時，不僅遭男方家人嫌棄說八字不合、命裡帶災，更要求她進家門前要跨火盆去晦氣，為了擺脫原生家庭的掌控，她對這一切的無理要求竟毫無反抗的照做，卻沒想到男友奶奶更變本加厲，立馬端出一碗雞血逼她喝，理由竟說這樣兩人才能事事順遂還能早生貴子，這段劇情讓許多網友表示「角色太戀愛腦了」，而過去馬思純也曾被說戀愛腦，許多粉絲擔心她對於感情過分投入，不過她也表示「我覺得如果一個不投入的感情，你是不負責任和不尊重對方的，感情一定都是雙向奔赴的，可能就是因為我以前太戀愛腦了，所以大家會擔心」，但她也表示現在的自己不再是戀愛腦，面對感情不再卑微。這部療癒人心的《煙火人家》10月21日起每週一至週五晚間10點於中天娛樂台播出。

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