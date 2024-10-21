（獨）陳淑芳獲好人好事代表 蘭陽女中「七仙女」站台力挺

陳淑芳獲選新北市好人好事代表，親自出席頒獎典禮。（翰森娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影后陳淑芳拍戲之餘，平時熱心公益，近日她獲選今年新北市好人好事代表，並親自出席頒獎典禮；有趣的是，她的蘭陽女中同學們也到場加油，讓影后笑得合不攏嘴，覺得超有面子。

陳淑芳的同學們號稱「七仙女」，雖然年紀逾8旬，各個神采奕奕有活力，陳淑芳很感謝一群好朋友們力挺支持，表示很高興也很榮幸，能代表新北市樂心關懷協會出席領獎，相信人都有良善的那一面。

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陳淑芳（左五）獲蘭陽女中「七仙女」同學們出席力挺，眾人感情超好。（翰森娛樂提供）

對於長期關懷弱勢家庭、老人或孩童，陳淑芳表示回來做公益就像回家一樣，只要有公益做就很開心，「做愛心是不分輩分的，年輕或長者都可以響應，有錢出錢、有力出力，甚至是精神上的支持都是好事。」

此外，陳淑芳還獲選為「「2024新北影響力」人士之一，大會表彰她一生奉獻給演藝工作，「2024新北影響力分享會」於11月2日在台北松山文創園區登場，詳情可上官網報名。

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