晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳嫺靜不藏了！ 告白洪佩瑜「我喜歡你」 曝光心中地位

洪佩瑜（何樂提供）洪佩瑜（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2024都市女聲Legacy系列由洪佩瑜打頭陣，19、20日一連兩晚舉辦「A Lonely Fish Dreams」演唱會，門票皆秒殺，對於昨晚演出，洪佩瑜坦言：「還是覺得緊張，這是非常好的事情，讓整個身體活過來。很開心見到你們！今天會演唱許多歌手的歌曲，他們的歌在我生命裡有很重要的位置，從發行專輯到現在，除了自己歌曲，也從別人歌曲得到很多力量，也把力量分享給你們。」

這次特別打造了主舞台象徵「私密的夢房間」，小舞台則是「離島的夢房子」，營造有如小劇場般的沉浸式夜晚，專屬私房歌單充滿巧思，兩天演出涵蓋五種語言：中文、台語〈同款〉、多首英文歌曲、〈八瑤〉內有排灣古調、日語則是〈That’s On You〉，更挑戰愛黛兒（Adele）、怪奇比莉（Billie Eilish），也集結雷光夏、黃小楨、盧凱彤的經典歌曲。

陳嫺靜 洪佩瑜（何樂提供）陳嫺靜 洪佩瑜（何樂提供）

昨晚邀來新生代音樂才女陳嫺靜擔任驚喜嘉賓，雙方先是詮釋韓國歌手李泳知的〈Small Girl〉，緊接合唱陳嫺靜為劇集《此時此刻第三集創作演唱的片尾曲〈bowling〉、最後飆唱怪奇比莉大熱神曲〈BIRDS OF A FEATHER〉，兩位怪奇女聲首度攜手默契絕佳，彼此在台上互表愛意：「我喜歡你！」，陳嫺靜更稱洪佩瑜為「美聲天后」，不按牌理出牌的互動讓台下尖叫與笑聲連連。

陳嫺靜 洪佩瑜（何樂提供）陳嫺靜 洪佩瑜（何樂提供）

洪佩瑜此次演唱會造型也相當吸睛，首場造型頭飾以全手工訂製、雪花的編織圖案對應演唱會主題；第二晚則是個性牛仔褲裝，褲子更是特殊環保材質手作，兩晚造型都不同，呼應洪佩瑜所說：「每一次做夢也都是全新的夢，所以每一次唱的歌也都是全新的一首歌。」她時而站著搖擺吟唱，時而坐在床榻專注演出，透過這些心有所感的歌曲，娓娓道來她內心的思維與情感共鳴。

面對二專敲碗聲頻頻，洪佩瑜特別首唱新歌〈在太平洋中央漂流〉，她笑說：「算是這次演出，帶給歌迷的一點小小心意和驚喜。畢竟第二張專輯也讓大家等很久了，有點不好意思。也如同這首歌名一樣，想告訴大家，新專輯正在太平洋中央漂流，但總有一天會到達目的地，希望大家會喜歡。」

洪佩瑜（何樂提供）洪佩瑜（何樂提供）

她與樂迷話家常，也自嘲：「我是迷信的人！」有一副植栽牌卡，每天起床都會抽一張，透過這張卡的「開示」獲得力量靈感，從中體悟：「每個人生命都像一個植物，怎麼對待就會長成怎麼樣，也了解每個生命美好，都很獨特！但有時候我還是會有煩惱，好像會忘記自己已經很棒了，刷牙會對自己說『你很棒』！」台中場11月3日登場，門票已完售。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中