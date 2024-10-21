陳嫺靜不藏了！ 告白洪佩瑜「我喜歡你」 曝光心中地位

洪佩瑜（何樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2024都市女聲Legacy系列由洪佩瑜打頭陣，19、20日一連兩晚舉辦「A Lonely Fish Dreams」演唱會，門票皆秒殺，對於昨晚演出，洪佩瑜坦言：「還是覺得緊張，這是非常好的事情，讓整個身體活過來。很開心見到你們！今天會演唱許多歌手的歌曲，他們的歌在我生命裡有很重要的位置，從發行專輯到現在，除了自己歌曲，也從別人歌曲得到很多力量，也把力量分享給你們。」

這次特別打造了主舞台象徵「私密的夢房間」，小舞台則是「離島的夢房子」，營造有如小劇場般的沉浸式夜晚，專屬私房歌單充滿巧思，兩天演出涵蓋五種語言：中文、台語〈同款〉、多首英文歌曲、〈八瑤〉內有排灣古調、日語則是〈That’s On You〉，更挑戰愛黛兒（Adele）、怪奇比莉（Billie Eilish），也集結雷光夏、黃小楨、盧凱彤的經典歌曲。

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陳嫺靜 洪佩瑜（何樂提供）

昨晚邀來新生代音樂才女陳嫺靜擔任驚喜嘉賓，雙方先是詮釋韓國歌手李泳知的〈Small Girl〉，緊接合唱陳嫺靜為劇集《此時此刻》第三集創作演唱的片尾曲〈bowling〉、最後飆唱怪奇比莉大熱神曲〈BIRDS OF A FEATHER〉，兩位怪奇女聲首度攜手默契絕佳，彼此在台上互表愛意：「我喜歡你！」，陳嫺靜更稱洪佩瑜為「美聲天后」，不按牌理出牌的互動讓台下尖叫與笑聲連連。

陳嫺靜 洪佩瑜（何樂提供）

洪佩瑜此次演唱會造型也相當吸睛，首場造型頭飾以全手工訂製、雪花的編織圖案對應演唱會主題；第二晚則是個性牛仔褲裝，褲子更是特殊環保材質手作，兩晚造型都不同，呼應洪佩瑜所說：「每一次做夢也都是全新的夢，所以每一次唱的歌也都是全新的一首歌。」她時而站著搖擺吟唱，時而坐在床榻專注演出，透過這些心有所感的歌曲，娓娓道來她內心的思維與情感共鳴。

面對二專敲碗聲頻頻，洪佩瑜特別首唱新歌〈在太平洋中央漂流〉，她笑說：「算是這次演出，帶給歌迷的一點小小心意和驚喜。畢竟第二張專輯也讓大家等很久了，有點不好意思。也如同這首歌名一樣，想告訴大家，新專輯正在太平洋中央漂流，但總有一天會到達目的地，希望大家會喜歡。」

洪佩瑜（何樂提供）

她與樂迷話家常，也自嘲：「我是迷信的人！」有一副植栽牌卡，每天起床都會抽一張，透過這張卡的「開示」獲得力量靈感，從中體悟：「每個人生命都像一個植物，怎麼對待就會長成怎麼樣，也了解每個生命美好，都很獨特！但有時候我還是會有煩惱，好像會忘記自己已經很棒了，刷牙會對自己說『你很棒』！」台中場11月3日登場，門票已完售。

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