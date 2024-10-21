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娛樂 亞洲

賭王之子何猷君全家遊迪士尼 驚見旺旺三公子

賭王之子何猷君（右）與超模奚夢瑤。（翻攝自微博）賭王之子何猷君（右）與超模奚夢瑤。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕澳門賭王四房梁安琪所生的29歲兒子何猷君，因長相俊秀、事業成績斐然受外界關注，他的超模老婆奚夢瑤更是女神級存在，一家人好似童話故事裡的王子與公主，讓人十分羨慕。日前何猷君、奚夢瑤帶著女兒到上海迪士尼樂園玩，沒想到眼尖網友卻發現「旺旺三公子」蔡旺庭也赫然出現在照片裡，甚至還登上熱搜榜。

蔡旺庭（左起）、奚夢瑤、何猷君經常在一起聚會。（翻攝自微博）蔡旺庭（左起）、奚夢瑤、何猷君經常在一起聚會。（翻攝自微博）

網友挖出何猷君和蔡旺庭是好朋友，每年都會相約出遊，許多明星都不忘去打卡的「邦德咖啡」也是旺旺家族的，當時何猷君夫婦就送上花籃祝賀。迪士尼照片在網上瘋傳後，「旺旺三公子何猷君奚夢瑤同逛迪士尼」火速登上熱搜榜，蔡旺庭在線吃瓜，對於自己被稱呼「旺旺三公子」還幽默回應：「我有名字，叫蔡旺庭」。

蔡旺庭（左）曾經貼出自己和爸爸蔡衍明的合照。（翻攝自微博）蔡旺庭（左）曾經貼出自己和爸爸蔡衍明的合照。（翻攝自微博）

蔡旺庭是旺旺集團創辦人蔡衍明的第三個兒子，蔡旺庭在微博的自介表示他是「旺旺集團二事業部副總經理」，隨著他和何猷君一家人登上熱搜，他也搭乘這波流量順風車替自家咖啡店打廣告，發文：「好熱啊好熱啊，怎麼會這麼熱呢，是不是因為天氣？還是穿太多了？還是…因為我手上拿著熱騰騰的邦德咖啡？哦以上都不是…熱是因為我上熱搜了」。

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