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王偊菁起床腰酸背痛搭高鐵 據說要去幹大事

「盛世美顏」王偊菁一早搭高鐵被虧沒坐商務艙。（翻攝自王偊菁臉書）「盛世美顏」王偊菁一早搭高鐵被虧沒坐商務艙。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台談話節目《前進新台灣》主持人王偊菁19日曬出眾星拱月，被民進黨立委洪申翰、民進黨新聞輿情部主任兼發言人吳崢，以及新北市議員李宇翔、卓冠廷，以及同台主持人李正皓等眾男士團團圍住，王偊菁神神秘秘告訴記者，下個月要幹大事，至於什麼大事，她賣個關子僅說「先保密」。

今（21）日一早，王偊菁曬出半素顏搭高鐵，因為不是乘坐商務艙車廂嗎？感覺有點不情願比「Y」，透露今天起床腰酸背痛，不過沒事的不減盛世美顏，還說這發文是「廢文一篇」。

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「盛世美顏」王偊菁一早發廢文，引起電視名嘴于北辰很有興趣留言急問她：「這打扮是要去哪裡？」大批網友等不及本尊回應，相繼在底下替盛世美顏發聲「他說他在幹大事」、「打算要去約會吧」！

李宇翔（左起）、卓冠廷、李正皓、吳崢、洪申翰團團圍住王偊菁（身穿黃衣者），讓她猶如眾星拱月。（翻攝自王偊菁臉書）李宇翔（左起）、卓冠廷、李正皓、吳崢、洪申翰團團圍住王偊菁（身穿黃衣者），讓她猶如眾星拱月。（翻攝自王偊菁臉書）

最爆笑的是，三立新聞台《新台灣加油》主持人許貴雅躺著也中槍，居然有網友膽大留言：「你怎能只坐經濟艙？怎麼樣都該坐商務艙，人家貴貴都坐商務艙。」

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稍早本尊王偊菁也回應記者，她沒有不情願，只是清晨5點半透早就起床，同時依然沒鬆口要幹什麼大事。

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