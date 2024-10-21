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娛樂 最新消息

浮報員工薪資 苦苓替民眾黨改新黨名

民眾黨19日在新北市舉辦「眾力加速度親子路跑Fun Run」活動，秘書長周榆修（左四）、立委黃國昌（左五）、前立委蔡壁如（左三）等人出席。（記者羅沛德攝）民眾黨19日在新北市舉辦「眾力加速度親子路跑Fun Run」活動，秘書長周榆修（左四）、立委黃國昌（左五）、前立委蔡壁如（左三）等人出席。（記者羅沛德攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席柯文哲競選總統的政治獻金，傳出申報資料有助理被浮報薪資，民眾黨19日在新北市蘆洲微風運河廣場舉辦「眾力加速度親子路跑」活動，時任柯文哲競總副總幹事陳智菡受訪表示，核對發現收入、支出確實都有些錯誤，浮報、錯報、短報3者都有，目前正在統計，希望最後補申報盡量完整，讓大家看清楚。

相關新聞：前黨員爆料浮報員工薪資 民眾黨認了：將向監察院補申報

知名作家苦苓20日在臉書發文譏諷說：「假收據、假發票、假帳目⋯短報、漏報、浮報⋯這是民眾腐敗示範黨嗎？」

民眾黨前黨員林冠年18日在臉書表示：「好幾個民眾黨工向我抱怨，今年1月26日，被報了一筆年終獎金加上一筆薪資，不過薪資的錢根本沒有入帳。」林冠年還說，被浮報薪資的助理有幾10個人。

相關新聞：凌濤論文被控抄襲反嗆舊聞炒作 苦苓提出質疑

對此，陳智菡表示詳細金額她不清楚，查帳小組有統整所有項目及完整紀錄，核對發現收入、支出確實都有些錯誤，浮報、錯報、短報3者都有，目前正統計中，屆時會統整好交給監院補申報。

至於何時完成補申報，陳智菡指出民眾黨與監院一直保持聯繫，因為監察院限制較多，希望民眾黨先發公文過去，正在來回溝通中，希望最後一次申報盡量完整、詳盡，屆時讓大家看得清清楚楚。

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