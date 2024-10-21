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娛樂 最新消息

（專訪）林岱縈遭盯上嚇到搬家 認了美宅藏骨灰親訴原因

林岱縈秀出珍藏的球衣。（記者潘少棠攝）林岱縈秀出珍藏的球衣。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕有零死角女神稱號的林岱縈為了本報，獨家開箱她在台北的私密香閨，獨居超過10年的她最注意隱私，之前因為地址外洩被狂粉盯上，莫名收到匿名禮物及紙條，讓她嚇到趕緊搬家。

林岱縈自招是超級宅女，平常沒有工作，都是一人獨居在19坪的美宅，家中格局分為客廳、臥房、工作室。

林岱縈的床上仍擺著離世寵物的衣服。（記者潘少棠攝）林岱縈的床上仍擺著離世寵物的衣服。（記者潘少棠攝）

所幸林岱縈有毛小孩的陪伴，現在身邊養了4歲的貓咪「毛球」，其實她去年才慟失另一隻愛貓「毛怪」，因為毛小孩罹患了傳染性腹膜炎，慟失毛孩的她，直接把骨灰罐放在家裡，她說：「我在吃飯的時候，或是每天起床、睡覺前都會跟牠們說說話。」

林岱縈收藏偶像陳金鋒的簽名球棒及棒球外套。（記者潘少棠攝）林岱縈收藏偶像陳金鋒的簽名球棒及棒球外套。（記者潘少棠攝）

林岱縈難過地說：「當初為了治療（毛怪），感覺每天都像在打仗，要按時幫毛怪打針，我也被咬、被抓傷。」治療費高達台幣50萬，仍救不回毛小孩，讓她滿是遺憾。

身為啦啦隊女神，林岱縈家裡也有許多棒球相關的收藏，包括超過上百件的啦啦隊球衣，其中有韓國、美國等國家工作穿的服裝，還有許多粉絲送給她的紀念球衣。

林岱縈不捨愛貓過世，把骨灰留在家中陪伴。（記者潘少棠攝）林岱縈不捨愛貓過世，把骨灰留在家中陪伴。（記者潘少棠攝）

走訪林岱縈的香閨，發現充滿少女心的她，有許多迪士尼及寶可夢的布偶娃娃，有許多都是粉絲送給她的禮物。

特別的是，寵粉的林岱縈就連冰箱裡，都放著兩顆翻糖生日蛋糕，原來是鐵粉準備的禮物。

林岱縈尷尬笑說：「很有紀念的意義，我想要等到明年，收到新的蛋糕再把舊的換掉，我想我之後如果搬新家，冰箱應該要愈買愈大台，才可以繼續把粉絲送的蛋糕給冰起來。」

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