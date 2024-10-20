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娛樂 亞洲

「黃曉明女友」葉珂慘了！批伍佰歌「猥瑣」犯眾怒被逼道歉

黃曉明現任女友葉珂是中國一名網紅。（翻攝自微博）黃曉明現任女友葉珂是中國一名網紅。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／綜合報導〕黃曉明高調認愛網紅葉珂後，葉珂過去直播的言論也被挖出，諸如曾說過伍佰的歌「猥瑣」以及陶喆、蔡依林的《今天你要嫁給我》是「丟人曲目」，不少奇葩言行被網友整理出來，並取名為「珂學」，此外她也惹火了伍佰的粉絲，伍佰的粉絲到Angelababy閨蜜張大大直播間申訴，要求葉珂道歉。

伍佰歌迷到張大大直播間申訴。（翻攝自微博）伍佰歌迷到張大大直播間申訴。（翻攝自微博）

相關新聞：葉珂批伍佰「歌很猥瑣」…黃曉明挺女友 一句「樂呵」惹怒全網

葉珂曾經說過，「我家的衣服獨one無two（獨一無二）」、「臉上微do（動）、但真的do（動）得不多，40%科技吧」、「我從來不在學校上廁所，好粗魯啊！」等金句，遭到大批網友群嘲模仿。

葉珂過往直播言論被挖出。（翻攝自微博）葉珂過往直播言論被挖出。（翻攝自微博）

近日伍佰的粉絲也故意連麥到Angelababy閨蜜張大大的直播間，要求葉珂向伍佰以及所有把伍百當做偶像的粉絲道歉，這段畫面一曝光，瞬間上了熱搜，甚至有網友補刀，「還有給在學校上過廁所的地球人道歉。」

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