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娛樂 電視

鍾欣凌頒獎預言得主 柯震東「白眼遭網酸」 無奈：網民的嘴...

柯震東斬獲迷你劇集男配，導播畫面卻被網以惡意解讀。（攝影新聞組攝）柯震東斬獲迷你劇集男配，導播畫面卻被網以惡意解讀。（攝影新聞組攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）晚於北流結束，柯震東成功斬獲迷你劇集男配角獎。怎料，頒獎人Darren在頒獎前詢問鍾欣凌希望的得主，鍾欣凌則直言：「東東柯震東。」怎料畫面一轉柯震東翻著白眼，也讓網友相當震驚，對此本人回應了。

柯震東在Threads為網友解惑。（翻攝自Threads）柯震東在Threads為網友解惑。（翻攝自Threads）

有網友在Threads發問，表示在頒獎人Darren在頒獎前詢問鍾欣凌希望的得主，鍾欣凌則直言：「東東柯震東。」怎料柯震東當下卻翻了個大白眼，讓當時留言區的網友不滿狂刷不屑。

Darren在頒獎前詢問鍾欣凌，希望的得主是誰。（攝影新聞組攝）Darren在頒獎前詢問鍾欣凌，希望的得主是誰。（攝影新聞組攝）

對此，柯震東在留言區回應解惑了：「網民的嘴...現場的螢幕在我上方...我看螢幕看到拍到我時，瞬間看向舞台，也可以說翻白眼。」對於網友的主觀想法，柯震東展現的相當無奈。

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