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娛樂 電視

楊謹華哭慘！戰金鐘8次才奪獎「悲情苦主」換人變他們

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊謹華正式退位公認「最悲情苦主」，她曾7度問鼎金鐘獎皆鎩羽而歸，終在昨（19日）獲得評審們青睞成功破蛋，順利擒下金鐘59「最佳女配角獎」，而自她手中接下「入圍最多次卻未獲奬」的演員名單也曝光。

楊謹華第8度問鼎金鐘才獲獎，難掩激動情緒哭不停。（攝影新聞組攝）楊謹華第8度問鼎金鐘才獲獎，難掩激動情緒哭不停。（攝影新聞組攝）

楊謹華出道至今32年，精湛演技有目共睹，唯鍍金之路荊棘滿布，7度叩關金鐘獎更5度角逐「最佳女主角獎」，不過卻都與獎項擦身而過。最終皇天不負苦心人，楊謹華成功擒下金鐘59女配獎座，老公獲捷報在家哭爆，她自己也是哭慘，受訪時更大方自嘲：「因為畢竟我也第一次，沒什麼經驗對不起！」

楊謹華爲自己寫下新一頁歷史篇章，也意味著從「入圍最多次卻未獲奬」的演員名單中正式退位，而接手的演員一次來了2位，分別為昔日「當家小生」寇世勳和「國民阿嬤」陳淑芳，兩人皆為5度叩關金鐘落空，雙雙並列目前金鐘獎「最悲情苦主」。

寇世勳從影超過40年，曾經5度叩關金鐘獎卻皆鎩羽而歸。（本報資料照）寇世勳從影超過40年，曾經5度叩關金鐘獎卻皆鎩羽而歸。（本報資料照）

不過，現齡84歲的陳淑芳在2020年入圍第57屆金馬獎時，已憑電影《親愛的房客》奪下「最佳女配角獎」，趁勝追擊再以《孤味》擒下同屆「最佳女主角獎」，是她出道多年以來首度入圍金馬獎，更一舉擒下2項大獎。

楊謹華哭慘！戰金鐘8次才奪獎「悲情苦主」換人變他們陳淑芳2020年首度獲金馬獎提名，雙料入圍更雙料得獎，不過仍未在金鐘獎開胡。（本報資料照）

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