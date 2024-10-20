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消失螢光幕6年！張菲突「合體啦啦隊女神」鬆口：隨時復出

久違不見的張菲同框台啤雲豹啦啦隊隊長小楓。（翻攝自IG）久違不見的張菲同框台啤雲豹啦啦隊隊長小楓。（翻攝自IG）

［娛樂頻道/綜合報導］72歲「綜藝天王」張菲2018年主持的《綜藝菲常讚》熄燈後，6年來逐漸淡出螢光幕，愜意過退休生活，近況引發外界好奇。近日台啤雲豹啦啦隊隊長小楓在IG曝光與張菲合作手遊代言，被問到是否有意復出螢光幕前，張菲也給出回應。

據傳張菲以千萬酬勞接下代言，《壹蘋新聞網》報導，張菲提到自己從來沒有要退休，只是用另外一種方式過生活，還鬆口「隨時可以復出」，對粉絲合照要求來者不拒。近來他多沉浸戶外運動，每周上1到2次健身房做重訓維持健康。

張菲代言手遊，鬆口自己隨時能復出。（翻攝自IG）張菲代言手遊，鬆口自己隨時能復出。（翻攝自IG）

張清芳昨晚在台北小巨蛋開唱，受訪提到去年鼓吹江蕙開麥成功，被問到張菲近況則坦言，「菲哥找不到了，沒有手機號碼，確定不出來了。」張菲則說自己有看江蕙國慶晚會的演出，也期待她在高雄開唱，至於有沒有機會當嘉賓？張菲表示江蕙並沒有開口詢問，「她有自己的規劃，我不要影響她的判斷。」

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