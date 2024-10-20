晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「老公、兒子」都鍍金！方志友金鐘拚獎失利 意外成了典禮表情包

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友以TVBS影集《有生之年》入圍金鐘59戲劇節目女配角獎，雖然最後敗給了楊謹華，但她不覺得可惜，她在典禮前不慎摔傷腳，會後坐輪椅現身慶功宴，她說：「已經很開心了，謹華姐得獎，我超級開心，尖叫到不行，還開心哭了！」

方志友。（記者李紹綾攝）方志友。（記者李紹綾攝）

典禮轉播時，方志友的畫面頗多，她笑說：「大家都說我是金鐘暗樁，各種配合表情包！我整晚一直笑、一直哭，該尖叫就尖叫，很捧場。」《有生之年》奪下戲劇節目獎，演員、主創團隊及電視台高層都上台享受榮耀，只有腳受傷的她在台下，「不會可惜，典禮已經超時，要等我上去會超時更久。」劇中飾演老公的鄭元暢不忘關心：「妳走的了嗎？要不要扶妳。」導演甚至還說要抱她上台，她直喊：「不要鬧了！」

方志友談到，典禮前一晚特別擬了感言「希望大家走路要看路」，被讚很符合劇情及現況。她和老公楊銘威雙雙槓龜，9歲女兒貼心傳訊安慰：「爸爸、媽媽沒關係，下次還有機會。」讓她覺得很暖心，她是《有生之年》入圍的演員之中，唯一沒得獎的人，她說：「只有我沒拿，不好意思，沒事，下次再努力。」透露明年會有新作品，希望可趕的上金鐘報名，她去年拿下金馬60女配角獎，「明年金鐘60，我金馬60有得，所以60應該也有機會。」之後不忘補說：「或是吃到60公斤。」被經紀人賞了個白眼。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中