「老公、兒子」都鍍金！方志友金鐘拚獎失利 意外成了典禮表情包

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友以TVBS影集《有生之年》入圍金鐘59戲劇節目女配角獎，雖然最後敗給了楊謹華，但她不覺得可惜，她在典禮前不慎摔傷腳，會後坐輪椅現身慶功宴，她說：「已經很開心了，謹華姐得獎，我超級開心，尖叫到不行，還開心哭了！」

方志友。（記者李紹綾攝）

典禮轉播時，方志友的畫面頗多，她笑說：「大家都說我是金鐘暗樁，各種配合表情包！我整晚一直笑、一直哭，該尖叫就尖叫，很捧場。」《有生之年》奪下戲劇節目獎，演員、主創團隊及電視台高層都上台享受榮耀，只有腳受傷的她在台下，「不會可惜，典禮已經超時，要等我上去會超時更久。」劇中飾演老公的鄭元暢不忘關心：「妳走的了嗎？要不要扶妳。」導演甚至還說要抱她上台，她直喊：「不要鬧了！」

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方志友談到，典禮前一晚特別擬了感言「希望大家走路要看路」，被讚很符合劇情及現況。她和老公楊銘威雙雙槓龜，9歲女兒貼心傳訊安慰：「爸爸、媽媽沒關係，下次還有機會。」讓她覺得很暖心，她是《有生之年》入圍的演員之中，唯一沒得獎的人，她說：「只有我沒拿，不好意思，沒事，下次再努力。」透露明年會有新作品，希望可趕的上金鐘報名，她去年拿下金馬60女配角獎，「明年金鐘60，我金馬60有得，所以60應該也有機會。」之後不忘補說：「或是吃到60公斤。」被經紀人賞了個白眼。

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