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娛樂 電視

小S金鐘戰袍「鳳梨裝」狂戳 派翠克無奈：坐第一排還被擋到

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎，兩天的頒獎典禮皆已圓滿落幕，其中以《小姐不熙娣》入圍最佳綜藝節目主持人的小S及派翠克，雖然最後沒有獲獎，仍強調沒有遺憾，還說禮服獲得好評才是重點，而她當晚一身黃色浮誇禮服登場，確實掀起諸多討論；但夥伴派翠克卻因此吃了不少苦頭，他曝光典禮的幕後花絮，透露「坐第一排還被擋到」，讓大批網友笑翻。

派翠克透露小S的金鐘戰袍瘋狂戳到他。（三立提供、翻攝自IG）派翠克透露小S的金鐘戰袍瘋狂戳到他。（三立提供、翻攝自IG）

派翠克昨（19）日在社群分享，觀賞頒獎典禮的幕後影片，小S身穿鮮黃色禮服坐在台下看表演，身邊的派翠克不時被胸口羽毛紗戳到，他被戳到瞬間即刻轉頭，甚至嘗試用手指頭輕輕推開羽毛一點點，根本無法專心觀看台上的表演節目。

對此，派翠克無奈表示，「當你金鐘獎坐第一排，但還是被擋到」，還加上一句，「是不是上帝在我眼前遮住了簾，忘了掀開」，更在留言區補充，「有時候轉頭跟姐講話，還會不小心吃到她肩膀……」。至於左側的吳宗憲同樣無法幸免於難，頻頻被小S的禮服掃到。

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