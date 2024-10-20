凌濤論文被控抄襲反嗆舊聞炒作 苦苓提出質疑

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（翻攝自凌濤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）昨在臉書發文指稱國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤的交通大學企管碩士論文涉及大規模抄襲，質疑凌濤指控前農業部長陳吉仲抄襲時義正詞嚴，儼然是匡正社會風氣的「道德聖人」，但其實是「雞鳴狗盜之徒」，完全經不起誠信檢驗。

凌濤昨晚回應表示，2022年他檢驗新竹市前市長林智堅論文，遭綠營及桃園市前市長鄭文燦人馬檢舉，當時立即出席陽明交大學倫會，並經過審查認證無涉抄襲，他奉勸綠營不要輸不起，找一些舊聞炒作，還嫌翻車不夠多次嗎？

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對於凌濤反控找一些舊聞炒作，今（20）日上午知名作家苦苓在臉書發文連結凌濤相關報導並反酸：「有人說你偷東西，你不嚴詞否認、卻說『拿舊聞來炒作笑死人』（認罪了？）」

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不只苦苓，團購電商名人「486先生」陳延昶稍早透過個人臉書轉貼凌濤被指控抄襲相關報導，不過他沒做出任何評論，僅留下4字「哈哈哈哈」，短短發文3小時按讚人數已逾千人。

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