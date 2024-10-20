楊謹華老公淚崩傳訊「我老婆我驕傲」 她大讚：最好的另一半

〔記者廖俐惠／台北報導〕楊謹華昨天（19日）終於獲得人生首座金鐘獎，她出席慶功宴時仍眼泛淚光，透露有與媽媽通過電話，老公Ben則傳訊「我老婆我驕傲」，讓她感到貼心又可愛，更當場露出寵溺的微笑，原本有邀請老公到慶功宴共襄盛舉，但老公在家裡也哭累了，要她放心去玩。

楊謹華慶功。（記者胡舜翔攝）

楊謹華以《不良執念清除師》獲得金鐘最佳女配角，入圍8次的她總算敲鐘，回想起過去幾度失利，她最心疼的是，沒得獎時，家人想要安慰她的眼神，「我會很不捨，經歷過太多次了，他們都有了自己的解套方法，媽媽打麻將、先生不到現場，現在終於不用看到他們安慰的眼神。」

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她感謝先生Ben的全力支持，要她去做會開心的事情，「先生說，妳開心我就會開心，他是非常好的戰友、隊友以及另一半！」回顧從《白色巨塔》首度來到金鐘殿堂，開啟與金鐘的緣分，楊謹華說：「這一次有種從頭來過的感覺，已經有些開花了，如果有機會再跟大家一起參與金鐘獎的話，希望可以順遂。」

楊謹華在台上期盼一路順遂，她有感而發，稱每個演員都很喜歡表演，但過程中難免會遇到挫折、迷惘或者撞牆期，「這些東西旁人可以鼓勵我們，但堅持到最後的只有我自己可以。」她同時勉勵身旁的曾敬驊、彭千祐還有很多機會。

楊謹華整整一年沒拍片，她解釋去年底就跟公司說想要先暫時休息，因為拍戲量太大，覺得有點像被「掏空」，後來去參加《浪姐》也獲得很好的經驗。

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