金鐘59》《八尺門的辯護人》奪人氣獎 導演呼籲「勇敢挑戰邊界」

《八尺門的辯護人》拿下「最具人氣戲劇節目獎」。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第59屆金鐘獎「最具人氣戲劇節目獎」由李銘順主演的《八尺門的辯護人》拿下。

導演唐福睿表示人氣獎雖然是第一個獎，但對他而言是重量最重的獎，「因為這獎是經過許許多多觀眾才交到我們手上，這提醒著我們創作絕對不能背對市場和觀眾，這部戲涉及許多敏感議題，當初沒有人想像可以拿到人氣獎，這告訴我不要太相信專家說的話，勇於探索、勇敢挑戰邊界，觀眾會在那邊等你。

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監製董成瑜則說這次人氣獎競爭相當激烈，只險勝《不夠善良的我們》幾票，笑說一名男同事去做醫美時，等待看診途中還不忘向其他客人拉票。

《八尺門的辯護人》一共被提名16項成為入圍最大贏家，典禮一開始就拿下人氣獎，可見不僅備受評審肯定，也相當受到觀眾歡迎，這次票選拿下5千多票，打敗由林依晨、許瑋甯和賀軍翔所主演的《不夠善良的我們》。

《八尺門的辯護人》講述一樁震驚全台的外籍移工殺人案，一上架就在一週內拿下平台排行冠軍，劇情牽扯出環環相扣的社會議題，包括部落人口流失、外籍移工困境、死刑和官商勾結等，探討人權、利益、情感以及人性的糾葛。

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