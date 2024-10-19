金鐘59》孫可芳自曝「帶10公斤」走紅毯 網集氣：生完孩子運氣好

孫可芳入圍金鐘女配角。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮將在今（19）晚隆重登場，其中女星孫可芳以《何百芮的地獄毒白》入圍戲劇節目女配角獎，將廝殺同劇對手鍾瑤，還有楊謹華以及方志友、黃舒湄。而她於昨日發文吐露心聲，笑說自己還有10公斤體重在身上，引來不少網友紛紛為她集氣。

孫可芳吐露今晚將登金鐘紅毯心聲。（翻攝自臉書）

孫可芳在今年3月迎接兒子「小太陽」出生，近期為備戰紅毯積極瘦身，於昨日發文吐心聲，透露自己雖然還有10公斤在身上，但靠著努力運動、認真生活一個月的時間，終於慢慢重拾演員孫可芳的身分，提到今晚的紅毯，孫可芳更幽默自嘲「我一定會開開心心肥肥美美（？）參加典禮」。

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孫可芳也感謝各界的鼓勵和祝福，表示會不焦慮、好好享受典禮，最後更不忘搞笑附上「死亡角度」自拍，顯見心情相當輕鬆。文章曝光後也引來許多網友替她集氣，認為生完孩子後運氣都會特別好，「沒事！你還是很美」、「期待你在台上領獎」、「集氣集氣！而且紅毯一定美」。

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