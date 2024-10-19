連恩父親完成認屍 現身臨時祭壇「親吻照片痛別愛子」

連恩的父親現身愛子離世的飯店，並向粉絲們致意。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne），於阿根廷某酒店墜樓身亡，享年31歲。連恩的父親已經從英國抵達阿根廷，除了到案發現場外，目前也已完成認屍，並向粉絲致意。

綜合外電報導，連恩在異鄉身亡，父親傑夫佩恩（Geoff Payne）從英國前往阿根廷，並在領事館官員和警衛的陪伴下，來到連恩離世的飯店，也現身粉絲在飯店外的聚集地的臨時祭壇，除了簡單的感謝粉絲外，大多時間只是沉默端詳卡片，時不時拿起連恩照片親吻，讓現場粉絲看了不禁難過落淚。據悉，連恩的父親已經完成認屍，除了將取回連恩的私人物品外，也將安排兒子的遺體運回英國。

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連恩的父親於臨時祭壇，靜默端詳卡片及照片。（美聯社）

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