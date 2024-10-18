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娛樂 最新消息

孫興昔涉毒慘變負面藝人 上小S節目自爆多次想輕生

孫興（左）演出的《倚天屠龍記》為經典之作。（星島日報提供）孫興（左）演出的《倚天屠龍記》為經典之作。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕61歲男星孫興過去憑著戲劇《家有仙妻》、《倚天屠龍記》紅遍大街小巷。2011年孫興涉嫌吸毒遭警方逮捕，成為「負面藝人」形象頓時一落千丈。先前孫興上「小S」徐熙娣主持的《小姐不熙娣》透露自己在低潮期時，腦海裡曾無數次閃過輕生念頭，因為經濟狀況不佳，甚至過著一整個月都吃泡麵的生活。

孫興（中）上小S（左）節目。（星島日報提供）孫興（中）上小S（左）節目。（星島日報提供）

孫興作客小S節目時，一出現小S就笑說孫興割了雙眼皮，孫興也大方承認。10多年沒拍戲的孫行表示自己目前從事「DJ行業」，有時候也會當Uber司機。最讓人感到震撼的是孫興竟然說自己「跟死神糾纏一個月了」嚇壞大家。孫興坦言自己曾經經歷一段低潮時期，當時曾無數次閃過輕生念頭，狀況非常不好，也曾連續一個月都吃泡麵度日，回憶當時狀況，孫興說：只能不斷對自己喊話撐過去。孫興更進一步對自己說：有太多人需要照顧，必須不斷鼓勵自己一蹬要活下去。

近日抖音出現一個名為「演員孫興vlog」的帳號。（星島日報提供）近日抖音出現一個名為「演員孫興vlog」的帳號。（星島日報提供）

孫興也分享自己國小的時候，爸爸因意外導致手受傷無法工作，加重頓時失去經濟支柱，也無法負擔孫興學費，所以孫興15歲就開始賺錢養家。

近日抖音出現一個名為「演員孫興vlog」的帳號，並發出影片配文：「一代回憶殺，閣下痞帥楊逍還是搞笑太白金星呢？」許多網友都在底下留言大讚孫興是「一代經典楊逍」，回憶過去「我記得6、7歲的時候看他演的太白金星」、「家有仙妻續集啥時開始啊，等你30年了」、「還記得小時候看過你和袁詠儀演的花木蘭」。

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