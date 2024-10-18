《黑白大廚》製作公司全新力作！「大咖演員」手接主持 （G）I-DLE、MAMAMOO都來了

〔記者林欣穎／台北報導〕LINE TV繼《SCOOL》、《原子少年2》後，又一重磅男團選秀《PROJECT 7》將於10月19日登場，由席捲全球的《黑白大廚：料理階級大戰》製作公司Studio Slam 全力打造，導師群陣容更是頂尖，還邀請到演員李洙赫獻出主持首秀，讓粉絲直呼超心動。

《PROJECT 7》飛行導師MAMAMOO玟星。（LINE TV提供）

《PROJECT 7》將導師群找來參加《Produce101》並以限定女團IBI活動過的李海印、《街頭女戰士2》超強舞者BADA、限定男團Wanna One歌手河成雲、南韓頂尖編舞團隊「Auspicious」隊長RyuD、以及替女團IVE、男團SHINee製作名曲的王牌編曲師Ryan Sewon Jhun，導師陣容海報一公開就讓粉絲嗨翻。

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其中主持人則是找來模特兒、演員雙棲的李洙赫，過去他以《夜行書生》吸血鬼一角闖出名號，超魅惑的絕世美顏吸引無數少女，這次首度接下主持棒，直呼相當興奮：「會專注於自己的角色，竭盡所能，希望大家會喜歡。」

他也分享第一次錄製現場的感想：「感受到參賽者為了實現自己的夢想而接受挑戰的熱情，爽朗的表情跟堅定的眼神也留下了令人深刻的印象。」而講到跟其他五位導師的交流，他提到：「導師們的化學反應非常好，透過對參賽者提出的建議，讓大家一起學習。」並表示：「特別希望大家關注《PROJECT 7》中每個參賽者的成長故事，擁有各種魅力的參賽者本身就是亮點。」

《PROJECT7》主持人李洙赫。（LINE TV提供）

除了固定的導師群之外，首集海選的特邀飛行導師陣容也相當豪華，邀請到了（G）I-DLE薇娟、MAMAMOO的玟星, Wanna One-AB6IX 李大輝、INFINITE 南優賢、 PENTAGON Hui、N.Flying 柳會勝，歌手兼作曲家申尤美等，將和導師們一起為參賽者提供了最真實的指導跟建議。

製作單位表示：「《PROJECT 7》把震撼選秀界的最炙手可熱的引領人物齊聚一堂，我們相信各領域導師將用爆發性激情打造出完美的全球偶像，千萬不要錯過首播！」韓國新概念男團選秀《PROJECT 7》LINE TV將於 10月19日起獨家首播第一、二集，每週六全台獨家播出。

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