吳謹言凸肚飄孕味！「踩高跟鞋狂野甩鞭子」 網憂：小心肚子

吳謹言出席《春花焰》發布會，側身肚子微微隆起飄孕味。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星吳謹言憑藉《延禧攻略》走紅，今年靠著《墨雨雲間》再登新的事業高峰，上個月卻無預警宣布閃婚男星洪堯，不斷被外界瘋傳懷孕，日前出席新劇《春花焰》宣傳活動，身體狀態再度引起討論。

吳謹言日前出席《春花焰》的發布會，可見她頂著一頭及肩中長髮現身，穿著一襲黑色長袖洋裝，露出白皙纖細筷子腿，腳踩尖細高跟鞋，渾身散發優雅氣質，雖然腰間明顯寬鬆，但從側面看依然能看出她的肚皮微微隆起，似乎印證了懷孕傳聞。

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值得注意的是，吳謹言還在活動中表演了「甩鞭子」的舞蹈動作，腳踩高跟鞋、手握鞭子奮力狂甩的模樣，讓許多人看了心驚，紛紛批評認為孕婦不宜做危險動作，「吳謹言這個肚子還穿這麼高跟的鞋，看著好危險啊…」、「懷孕了就不能承認，然後好好去生孩子嗎？」、「這不叫敬業，這叫對劇組對肚子裡的孩子不負責任，而且不承認懷孕遮遮掩掩挺虛偽的」，但也有人認為這是她個人的選擇，不該置喙。

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