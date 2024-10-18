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娛樂 歐美

「一世代」聯合聲明！4人悲痛悼連恩：失去摯愛的兄弟

一世代成員連恩（左一）離世，成員痛不欲生。（達志影像）一世代成員連恩（左一）離世，成員痛不欲生。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction的成員連恩逝世，享年31歲。一世代的4名成員路易湯姆林森、贊恩馬利克、奈爾霍蘭、哈利史泰爾斯在週四發表聯合聲明，悲痛欲絕，表示需要花時間哀悼、消化。

連恩逝世震驚全球，讓期盼一世代合體的粉絲們心碎滿地，最痛心的莫過於連恩的親朋好友，一世代的4名成員更發表聯合聲明，「連恩的逝世讓我們悲痛欲絕，在適當的時機，以及我們準備好的時候，我們有很多話要說，但現在需要花點時間去哀悼，甚至去處理失去摯愛的兄弟。」

一世代4人發表聯合聲明哀悼連恩。（翻攝自IG）一世代4人發表聯合聲明哀悼連恩。（翻攝自IG）

一世代強調，他們之間的回憶將會被永遠的珍藏，4人也會與連恩的親朋好友、粉絲們在一起，並想念著他，「我們愛你，連恩。」

一世代贊恩訴說對連恩的想念。（翻攝自IG）一世代贊恩訴說對連恩的想念。（翻攝自IG）

成員贊恩也發了長文，「連恩，我發現我大聲地對你說話，希望你能聽得到我的聲音，我不禁自私地想我們生活中有太多對話，我都還沒感謝在我生命中困難的時候，是你給了我支持。」

一世代贊恩分享與連恩的合照。（翻攝自IG）一世代贊恩分享與連恩的合照。（翻攝自IG）

「我無法解釋我願意付出什麼，只為了最後擁抱你一次，與你說再見，還有多愛你、多尊敬你。」贊恩坦言如今痛不欲生，其他什麼都說不出來，「不管你在哪裡，希望你都能好好的。」

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