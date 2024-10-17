台8惡女許蓁蓁曝婚訊！ 「買不到事後丸」驚見2條線傻眼了

許蓁蓁擔任「讓愛閃耀」愛心大使，呼籲大眾行有餘力可以捐款做公益。（萬海提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕許蓁蓁曾是女團Zero+成員，轉戰八點檔演惡女受矚目，她深夜宣布與圈外男友的婚訊後，今（17日）出席萬海慈善活動，喜曝「雙喜臨門」，已懷孕3個多月，體態依舊纖瘦，至今僅胖1公斤，罩杯升格到F，她22日將登記結婚，當天也會辦寶寶性別派對，私心希望是女兒。

許蓁蓁擔任「讓愛閃耀」代言人，與小腦萎縮症病友共同創作。（萬海提供）

許蓁蓁在社群公開與未婚夫史丹利的婚紗照，甜喊：「這次終於不是工作照了，是的，我們結婚了！謝謝大家滿滿的祝福。」她帶球嫁從事室內裝修工作兼潛水教練的史丹利，兩人相識1年多，8月得知有寶寶時，便決定攜手步婚姻，預產期在明年4月。

請繼續往下閱讀...

許蓁蓁（右）喜曝與未婚夫史丹利婚紗照。（翻攝自臉書）

許蓁蓁羞曝，寶寶是與未婚夫赴菲律賓潛水時受孕，「因為在那邊買不到事後丸。」她一開始以為只是腸胃不適，還四處求醫、亂吃成藥，後來連月經也沒來，史丹利便提議她去驗孕，看到2條線時，她嚇到大喊：「怎麼辦？」因為兩人已打算要去馬爾地夫潛水，最後只能取消行程，她坦言沒想過自己會當媽媽，但也不排斥。

許蓁蓁懷孕後，體態仍纖瘦。（記者李紹綾攝）

許蓁蓁和大她5歲的未婚夫史丹利相識7年，史丹利住在電視台附近，只要她拍戲收工，就會找他吃飯，結果意外吃出火花，「有次喝酒自然牽起手就在一起了。」兩人交往1年多，原本就有結婚生子規劃，沒想到寶寶這麼快就到來了。

許蓁蓁懷孕後，體態仍纖瘦。（記者李紹綾攝）

談及曝光的婚紗照，許蓁蓁聽到未婚夫被誇斯文、秀氣，直喊：「修圖的啦！」她大讚史丹利求生欲極強，得知她懷孕後，會主動接手做家事，也對她的家人非常好，至於求婚，她覺得過程沒特別浪漫，就是好好表達會對她很好，「我也覺得一切從簡，不要求他太複雜，連提親也不用，免禮。」她目前已舉辦家宴，有感懷孕容易累，加上先前朋友結婚，都搞得狼狽不堪，所以決定不公開宴客。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法