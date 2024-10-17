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娛樂 最新消息

曾之喬揭曉寶寶性別！ 夫妻真實反應曝光

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星曾之喬和藝人辰亦儒結婚4年，8月公開懷孕的喜訊，近日夫妻倆舉辦寶寶性別派對，正式公開自己懷的是「男生」，兩人在戳破氣球揭曉過程也全被拍攝記錄下來。事後，曾之喬將影片上傳至社群，分享籌備派對的心路歷程。

曾之喬（右）、辰亦儒舉辦性別派對揭曉寶寶性別。（翻攝自IG）曾之喬（右）、辰亦儒舉辦性別派對揭曉寶寶性別。（翻攝自IG）

曾之喬坦言，在舉辦該派對前，心中其實很糾結，想要舉辦派對留下紀念，但又不想舉辦「性別派對」，因為這個世界上有許多人對男孩或女孩，有太多的期待或標籤，「你就是你呀，獨一無二的你呀！真的沒必要再強化那些框架了。」

然而，最後基於個人「貪玩」的心態，所以曾之喬還是決定舉辦派對，並享受「戳破大氣球的那一刻」帶來的樂趣。她也幽默向寶寶喊話，「請你見諒，希望你也覺得好玩！」

曾之喬強調，氣球沒有選擇傳統的粉紅色或粉藍色，而是用她最喜歡的綠色來代表女生，和老公最喜歡的白色來代表男生。她也在影片末告白寶寶，「這一切的一切，都是對你的愛和祝福，不論你的生命將會經歷什麼，都要記得愛你的人好多好多。」

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